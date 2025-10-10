Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
10 de octubre de 2025
86°lluvia ligera
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Maripily será operada el miércoles

La ganadora de “La casa de los famosos 4″de Telemundo compartió en sus redes sociales parte del proceso de preadmisión

10 de octubre de 2025 - 2:09 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Maripily Rivera en Premios Juventud 2024 de Univision. (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Después de algunos cambios por su apretada agenda de trabajo, finalmente, el próximo miércoles, 15 de octubre, la modelo y empresaria Maripily Rivera será sometida a una intervención quirúrgica para reducir el tamaño de sus senos.

RELACIONADAS

Los detalles fueron revelados por la misma ganadora de “La casa de los famosos 4″ de Telemundo a través de sus redes sociales. Durante la mañana de hoy, viernes, la actriz comenzó el proceso de preadmisión.

“Así mi mañana de preadmisión desde el hospital con las enfermeras y con Carlitos ‘tú eres mío’”, expresó Rivera.

En un video, la ponceña aseguró que el personal médico la ha tratado “súper bien”. “Estoy súper contenta, preparándome para mi cirugía el miércoles con un gran equipo”, agregó.

En una publicación adicional, Rivera compartió dos fotos junto a su amigo y representante artístico Carlos Bermúdez. El publicista la acompañó a lo largo del día.

“Mi Papasito bello y el dúo de la facturación, mi Carlitos ‘tú eres mío’. Aquí dejando todo ‘ready’ para mi cirugía el miércoles. Gracias por ser todo para mí en estos 26 años: amigo, representante, relacionista, y mi todo. Eres lo más real que he tenido en mi vida. Te amo”, dedicó.

El pasado mes de mayo, durante el lanzamiento de su línea de brillo de labios, “Perfectamente Imperfecta”, la creadora de contenido explicó: “Se supone que ya yo estuviera operada, pero por esto (por el lanzamiento), la cancelé. Ya me había hecho pruebas y estaba todo listo, y la cancelé”.

Maripily, además, reveló que se operaría en la isla con el doctor Carlos Portocarrero. “Prefiero hacerlo aquí, quedarme al lado de mi familia, de mi hijo, cuidarme aquí, aquí lo tengo todo”, subrayó.

Desde que ganó el "reality show" la ponceña ha lanzado un sinnúmero de productos. Aquí los repasamos. Su lanzamiento más reciente fue el dúo de labiales "Perfectamente Imperfecta", que ya está disponible en MaripilyShop.com.El labial seco y el gloss vienen en una sola tonalidad, el color rosa. Maripily Shop contará con una selección de productos de alta demanda. Entre ellos: • Maquillaje de alta gama. • Tazas personalizadas con diseños exclusivos. • Covers y accesorios para teléfonos móviles. • Gorras y ropa con el sello único de Maripily. • Jeans y otras prendas de moda.
1 / 19 | Huracán de creatividad: Maripily sorprende vendiendo estos productos inesperados. Desde que ganó el "reality show" la ponceña ha lanzado un sinnúmero de productos. Aquí los repasamos. Su lanzamiento más reciente fue el dúo de labiales "Perfectamente Imperfecta", que ya está disponible en MaripilyShop.com. - Suministrada
Tags
MaripilyCirugías
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 10 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: