Maripily será operada el miércoles

Después de algunos cambios por su apretada agenda de trabajo, finalmente, el próximo miércoles, 15 de octubre, la modelo y empresaria Maripily Rivera será sometida a una intervención quirúrgica para reducir el tamaño de sus senos.

Los detalles fueron revelados por la misma ganadora de “La casa de los famosos 4″ de Telemundo a través de sus redes sociales. Durante la mañana de hoy, viernes, la actriz comenzó el proceso de preadmisión.

“Así mi mañana de preadmisión desde el hospital con las enfermeras y con Carlitos ‘tú eres mío’”, expresó Rivera.

En un video, la ponceña aseguró que el personal médico la ha tratado “súper bien”. “Estoy súper contenta, preparándome para mi cirugía el miércoles con un gran equipo”, agregó.

En una publicación adicional, Rivera compartió dos fotos junto a su amigo y representante artístico Carlos Bermúdez. El publicista la acompañó a lo largo del día.

“Mi Papasito bello y el dúo de la facturación, mi Carlitos ‘tú eres mío’. Aquí dejando todo ‘ready’ para mi cirugía el miércoles. Gracias por ser todo para mí en estos 26 años: amigo, representante, relacionista, y mi todo. Eres lo más real que he tenido en mi vida. Te amo”, dedicó.

El pasado mes de mayo, durante el lanzamiento de su línea de brillo de labios, “Perfectamente Imperfecta”, la creadora de contenido explicó: “Se supone que ya yo estuviera operada, pero por esto (por el lanzamiento), la cancelé. Ya me había hecho pruebas y estaba todo listo, y la cancelé”.

Maripily, además, reveló que se operaría en la isla con el doctor Carlos Portocarrero. “Prefiero hacerlo aquí, quedarme al lado de mi familia, de mi hijo, cuidarme aquí, aquí lo tengo todo”, subrayó.