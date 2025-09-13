Opinión
14 de septiembre de 2025
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Maripily invita a 50 amigos a disfrutar el concierto de Bad Bunny desde una suite del Coliseo

Entre los invitados se encuentran Alicia Machado, Joyce Giraud, Sergio Mayer, Gabriel Coronel y Carlos Adyan

13 de septiembre de 2025 - 7:54 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Maripily Rivera fue la ganadora absoluta de “La casa de los famosos 4″. (Nahira Montcourt)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Desde ayer, viernes, comenzaron a llegar parte de los 50 invitados de la modelo Maripily Rivera para disfrutar del espectáculo “No me quiero ir de aquí” que Bad Bunny presenta en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot desde el pasado 11 de julio.

Entre los afortunados se encuentran la actriz venezolana Alicia Machado, la Miss Mundo Puerto Rico 1994 Goyce Giraud, el actor mexicano Sergio Mayer, el actor venezolano Gabriel Coronel y el presentador boricua Carlos Adyan.

La ganadora absoluta de “La casa de los famosos 4″ no ha escatimado para que sus invitados vivan un fin de semana espectacular. Desde ayer, algunas de las paradas del grupo tuvieron lugar en el centro comercial y en el Viejo San Juan.

Esta tarde, previo al concierto, Rivera se juntó con varias de sus amistades en un almuerzo. Asimismo, mediante las redes sociales, envió un mensaje a las personas que le han escrito para pedirle boletos.

“Los que me están escribiendo, yo no soy ticketera.com, si ustedes quieren ir al concierto de Bad Bunny entren creo que a la página de boletos, porque está llena (la suite), yo no voy a poner a otras personas”, subrayó.

Recientemente, la empresaria figuró entre las invitadas del “Conejo Malo” en la casita de su residencia. Este momento, dijo con gratitud en entrevista con El Nuevo Día, se lo disfrutó como nunca.

“Yo vivo fuera de Puerto Rico, en realidad quería vivir esa residencia que tanta gente ha venido a disfrutar desde distintas partes del mundo. Bad Bunny es un artista que han convertido en fenómeno mundial y lo que ha hecho por nuestra cultura, por nuestro país, por el turismo, es de admirar”, expresó.

Maripily confesó que su hijo José Antonio “Joe Joe” García es fan de Benito Antonio Martínez Ocasio. Ella, sin embargo, sigue su carrera, pero no sabía sus canciones.

“No pude conversar con él porque, obviamente, estaba dando el ‘show’, pero me lo disfruté muchísimo. No me sé sus canciones, pero sigo siendo fan de él. La gente es morbosa y prefiere la burla, el daño. Este es el momento de Bad Bunny, hay que apoyarlo, hay que verlo y ayudarlo en esa invitación a que la gente venga a Puerto Rico”, dijo.

Rivera añadio: “No dije el ‘acho, PR es otra cosa’, pero sí digo ‘acho, voto perdido’”.

Diversas figuras de la farándula asistió al cumpleaños 48 de Maripily. Entre ellos, Félix "El Picante", Manny Manuel, Natti Natasha y Raphy Pina. Manny Manuel vistió casi en combinación con la homenajeada de la noche.Maripily junto a su familia. "Me siento bendecida de poder celebrar un año más de vida. Escogí hacer un evento privado porque quería estar rodeada de mi familia y mis amigos. Gracias a mi equipo de trabajo por su labor inquebrantable y por apoyarme a seguir facturando. Desde que gané La Casa de los Famosos no hemos parado y esto apenas comienza", expresó jubilosa la empresaria.
1 / 8 | ¡Maripily celebra sus 48 años! . Diversas figuras de la farándula asistió al cumpleaños 48 de Maripily. Entre ellos, Félix "El Picante", Manny Manuel, Natti Natasha y Raphy Pina. - Suministrada
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia.
Entretenimiento
Ver más ->
