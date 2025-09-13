Maripily invita a 50 amigos a disfrutar el concierto de Bad Bunny desde una suite del Coliseo

Desde ayer, viernes, comenzaron a llegar parte de los 50 invitados de la modelo Maripily Rivera para disfrutar del espectáculo “No me quiero ir de aquí” que Bad Bunny presenta en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot desde el pasado 11 de julio.

La ganadora absoluta de “La casa de los famosos 4″ no ha escatimado para que sus invitados vivan un fin de semana espectacular. Desde ayer, algunas de las paradas del grupo tuvieron lugar en el centro comercial y en el Viejo San Juan.

Esta tarde, previo al concierto, Rivera se juntó con varias de sus amistades en un almuerzo. Asimismo, mediante las redes sociales, envió un mensaje a las personas que le han escrito para pedirle boletos.

“Los que me están escribiendo, yo no soy ticketera.com, si ustedes quieren ir al concierto de Bad Bunny entren creo que a la página de boletos, porque está llena (la suite), yo no voy a poner a otras personas”, subrayó.

Recientemente, la empresaria figuró entre las invitadas del “Conejo Malo” en la casita de su residencia. Este momento, dijo con gratitud en entrevista con El Nuevo Día, se lo disfrutó como nunca.

“Yo vivo fuera de Puerto Rico, en realidad quería vivir esa residencia que tanta gente ha venido a disfrutar desde distintas partes del mundo. Bad Bunny es un artista que han convertido en fenómeno mundial y lo que ha hecho por nuestra cultura, por nuestro país, por el turismo, es de admirar”, expresó.

Maripily confesó que su hijo José Antonio “Joe Joe” García es fan de Benito Antonio Martínez Ocasio. Ella, sin embargo, sigue su carrera, pero no sabía sus canciones.

“No pude conversar con él porque, obviamente, estaba dando el ‘show’, pero me lo disfruté muchísimo. No me sé sus canciones, pero sigo siendo fan de él. La gente es morbosa y prefiere la burla, el daño. Este es el momento de Bad Bunny, hay que apoyarlo, hay que verlo y ayudarlo en esa invitación a que la gente venga a Puerto Rico”, dijo.

Rivera añadio: “No dije el ‘acho, PR es otra cosa’, pero sí digo ‘acho, voto perdido’”.