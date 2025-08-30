Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
30 de agosto de 2025
85°aguaceros
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Maripily llega “con la fuerza de un huracán” a su primer “in store”: “Gracias a todos por su inmenso amor”

Mientras tanto, la modelo se prepara para fungir esta noche como jurado en “Objetivo Fama”

30 de agosto de 2025 - 3:47 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
"Con la fuerza de un huracán" lidera la categoría “New Releases in Hispanic & Latin Biographies” de Amazon. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

A finales de julio, la empresaria boricua Maripily Rivera lanzó su primer libro “Con la fuerza de un huracán: mi historia, mi verdad”. La obra literaria, redactada por la periodista Ana Enid López, se posicionó de inmediato en el puesto número uno en la categoría de “New Releases in Hispanic & Latin Biographies” de Amazon.

RELACIONADAS

Recientemente, en entrevista con El Nuevo Día, la actriz, contó sobre los muchos testimonios que ha escuchado de vidas que han sido transformadas a través del libro de 137 páginas. Desde mujeres fortalecidas hasta relaciones restauradas, motivaron a la ponceña a celebrar encuentros íntimos con sus fanáticos.

“Yo no iba a hacer ‘in stores’ y paré un poquito mi gira en Miami, que me tocaba ahora a finales de agosto, y la atrasé para septiembre. Ahora tendré un día de ‘in stores’ el sábado, 30 de agosto, en las tiendas Walgreens de Hato Rey, Caguas y Ponce”, adelantó.

El día llegó y sus fanáticos también. A través de varias publicaciones en sus redes sociales, la ganadora de la cuarta temporada de “La casa de los famosos” de Telemundo compartió fotografías y videos de su interacción con los fans que se dieron cita al primero de tres encuentros que tendrá a lo largo del día.

“Aquí nuestro primer ‘in store’ del día ‘Con la fuerza de un huracán’ en Walgreens de la César González en San Juan. Gracias a todos por su inmenso amor a este huracán boricua que los ama”, expresó.

La ponceña, de igual forma, se prepara para fungir esta noche como juez invitada en el “reality show” de canto “Objetivo fama”. La producción del programa detalló esta semana las razones por las que Rivera fue seleccionada para desempeñar este rol.

“Maripily Rivera se une como jueza invitada en la gala 5. En ‘Objetivo fama’ los jueces principales se enfocan en lo musical: técnica vocal, interpretación y proyección, pero la carrera de un artista también exige manejo emocional, disciplina y capacidad de reinventarse. Ahí es donde la experiencia de Maripily brilla, aportando una perspectiva invaluable sobre la autenticidad y la fortaleza que requiere estar bajo la mirada del público”, indicaron.

Cientos de personas llegaron esta tarde al centro comercial Plaza del Caribe en Ponce para recibir a su compueblana Maripily, y celebrar con ella su triunfo en el reality show “La cCasa de los famosos 4″Mientras esperaban la llegada del llamado “huracán boricua categoría ganadora”, los asistentes al atrio central de Plaza se mostraron eufóricos con pancartas alusivas al popular “reality show”.Euforia y asombro total ante la llegada de Maripily al casco urbano.
1 / 25 | Así fue el recibimiento de Maripily Rivera en Ponce, su pueblo natal . Cientos de personas llegaron esta tarde al centro comercial Plaza del Caribe en Ponce para recibir a su compueblana Maripily, y celebrar con ella su triunfo en el reality show “La cCasa de los famosos 4″ - Carlos Rivera Giusti

Tags
MaripilyLibros
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 30 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: