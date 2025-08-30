Maripily llega “con la fuerza de un huracán” a su primer “in store”: “Gracias a todos por su inmenso amor”

A finales de julio, la empresaria boricua Maripily Rivera lanzó su primer libro “Con la fuerza de un huracán: mi historia, mi verdad”. La obra literaria, redactada por la periodista Ana Enid López, se posicionó de inmediato en el puesto número uno en la categoría de “New Releases in Hispanic & Latin Biographies” de Amazon.

Recientemente, en entrevista con El Nuevo Día, la actriz, contó sobre los muchos testimonios que ha escuchado de vidas que han sido transformadas a través del libro de 137 páginas. Desde mujeres fortalecidas hasta relaciones restauradas, motivaron a la ponceña a celebrar encuentros íntimos con sus fanáticos.

“Yo no iba a hacer ‘in stores’ y paré un poquito mi gira en Miami, que me tocaba ahora a finales de agosto, y la atrasé para septiembre. Ahora tendré un día de ‘in stores’ el sábado, 30 de agosto, en las tiendas Walgreens de Hato Rey, Caguas y Ponce”, adelantó.

El día llegó y sus fanáticos también. A través de varias publicaciones en sus redes sociales, la ganadora de la cuarta temporada de “La casa de los famosos” de Telemundo compartió fotografías y videos de su interacción con los fans que se dieron cita al primero de tres encuentros que tendrá a lo largo del día.

PUBLICIDAD

“Aquí nuestro primer ‘in store’ del día ‘Con la fuerza de un huracán’ en Walgreens de la César González en San Juan. Gracias a todos por su inmenso amor a este huracán boricua que los ama”, expresó.

La ponceña, de igual forma, se prepara para fungir esta noche como juez invitada en el “reality show” de canto “Objetivo fama”. La producción del programa detalló esta semana las razones por las que Rivera fue seleccionada para desempeñar este rol.

“Maripily Rivera se une como jueza invitada en la gala 5. En ‘Objetivo fama’ los jueces principales se enfocan en lo musical: técnica vocal, interpretación y proyección, pero la carrera de un artista también exige manejo emocional, disciplina y capacidad de reinventarse. Ahí es donde la experiencia de Maripily brilla, aportando una perspectiva invaluable sobre la autenticidad y la fortaleza que requiere estar bajo la mirada del público”, indicaron.