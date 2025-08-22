La revelación de Maripily antes de estrenar su obra: “Aquellos que no asistan se van a arrepentir”
“La casa de Maripily All-Stars” subirá a escena mañana en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce
22 de agosto de 2025 - 5:16 PM
Mañana sábado, 23 de agosto, estrenará la primera función de “La casa de Maripily All-Stars”. La pieza teatral, escrita por Miguel Morales, contará parte de su historia como panelista de la temporada que culminó con el triunfo del dominicano Carlos “Caramelo” Cruz.
Precisamente, la creativa tendrá como invitados al exrepartidor de correspondencia en Nueva York y a su pareja sentimental, la tambiénexhabitante Manelyk González.
Rivera también prometió una sorpresa que aquellos que no asistan “se van a arrepentir”. “Es una persona que admiro mucho y que quiero seguir toda la vida”, dijo.
Por otro lado, describió su relación con “Caramelik” como una perfecta. “Me encanta tenerlos, son muy entregados en su libreto, en lo que quiero. La química ha sido muy buena, yo entiendo que pueden esperar mucha risa, una comedia espectacular y a ellos siendo ellos”, mencionó sobre los ahora actores que compartirán escena con JC Martínez y Norwill Fragoso.
Para boletos, accede a ticketera.com o ticketcenter.com.
