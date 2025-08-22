Opinión
Feriados
22 de agosto de 2025
84°bruma
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Entrevista
Intercambio para ofrecer una perspectiva relevante, que ha sido revisada para mayor claridad, pero no del todo verificada.

La revelación de Maripily antes de estrenar su obra: “Aquellos que no asistan se van a arrepentir”

“La casa de Maripily All-Stars” subirá a escena mañana en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce

22 de agosto de 2025 - 5:16 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Mánelyk González y Maripily Rivera durante los ensayos. (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Mañana sábado, 23 de agosto, estrenará la primera función de “La casa de Maripily All-Stars”. La pieza teatral, escrita por Miguel Morales, contará parte de su historia como panelista de la temporada que culminó con el triunfo del dominicano Carlos “Caramelo” Cruz.

Precisamente, la creativa tendrá como invitados al exrepartidor de correspondencia en Nueva York y a su pareja sentimental, la tambiénexhabitante Manelyk González.

Rivera también prometió una sorpresa que aquellos que no asistan “se van a arrepentir”. “Es una persona que admiro mucho y que quiero seguir toda la vida”, dijo.

Por otro lado, describió su relación con “Caramelik” como una perfecta. “Me encanta tenerlos, son muy entregados en su libreto, en lo que quiero. La química ha sido muy buena, yo entiendo que pueden esperar mucha risa, una comedia espectacular y a ellos siendo ellos”, mencionó sobre los ahora actores que compartirán escena con JC Martínez y Norwill Fragoso.

Para boletos, accede a ticketera.com o ticketcenter.com.

Norwill Fragoso y JC Martínez compartieron escena con la ganadora de "La Casa de los Famosos" y protagonista de la obra "La Casa de Maripily: Se Vale Tó". Sus interpretaciones fueron esenciales para armar la trama de la obra teatral que estrenó este 18 de julio de 2024. Como se evidencia en esta imagen, hubo, de todo, hasta un beso entre el actor mexicano Alfredo Adame y María del Pilar Borrero (nombre de pila de la empresaria). En esta historia teatral Adame está enamorado de la ganadora del "reality". Ensayo del "stand-up comedy".
1 / 16 | "La Casa de Maripily: Se Vale Tó": así fue la noche de estreno. Norwill Fragoso y JC Martínez compartieron escena con la ganadora de "La Casa de los Famosos" y protagonista de la obra "La Casa de Maripily: Se Vale Tó". Sus interpretaciones fueron esenciales para armar la trama de la obra teatral que estrenó este 18 de julio de 2024. - Suministrada

MaripilyTeatroCentro de Bellas Artes de Santurce
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Entretenimiento
