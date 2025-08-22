La revelación de Maripily antes de estrenar su obra: “Aquellos que no asistan se van a arrepentir”

1 / 16 "La Casa de Maripily: Se Vale Tó": así fue la noche de estreno

Norwill Fragoso y JC Martínez compartieron escena con la ganadora de "La Casa de los Famosos" y protagonista de la obra "La Casa de Maripily: Se Vale Tó". Sus interpretaciones fueron esenciales para armar la trama de la obra teatral que estrenó este 18 de julio de 2024.

Suministrada