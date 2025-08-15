Opinión
15 de agosto de 2025
86°ligeramente nublado
Maripily presenta su libro a sus seguidores

La noche se convirtió en una celebración de cercanía y gratitud al estilo de la modelo y empresaria boricua

15 de agosto de 2025 - 5:15 PM

En esta obra, Maripily revela experiencias, retos y triunfos que han marcado su trayectoria personal y profesional. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La empresaria, modelo y ahora autora Maripily Rivera presentó ayer su libro autobiográfico “Con la fuerza de un huracán” en la librería The Bookmark Liberty Square en San Patricio, en un evento cargado de emociones, donde compartió con fanáticos, medios y allegados los detalles de su historia de vida.

En esta obra, Rivera se muestra sin filtros mientras revela experiencias, retos y triunfos que han marcado su trayectoria personal y profesional. “Con la fuerza de un huracán” es un testimonio de resiliencia, determinación y pasión, escrito con la misma energía que la ha convertido en una figura icónica en Puerto Rico y la comunidad latina.

La periodista Ana Enid López estuvo a cargo de la redacción del libro mientras que el prólogo estuvo a cargo de su amigo y manejador Carlos Bermúdez.

“Este libro es mi verdad, mi historia, mis caídas y mis victorias. Quiero que quien lo lea sienta que, pase lo que pase, siempre es posible levantarse más fuerte”, expresó Rivera durante la presentación.

El evento en The Bookmark reunió a seguidores que esperaban la oportunidad de conocer a la empresaria, obtener su libro autografiado y tomarse fotos con ella. La noche se convirtió en una celebración de cercanía y gratitud, donde Maripily reafirmó que su historia es, sobre todo, un mensaje de inspiración.

“Con la fuerza de un huracán” es el libro más vendido ahora mismo en Amazon y está disponible en The Bookmark, en librerías seleccionadas y en plataformas digitales.

En el marco de la celebración del Día de las Madres, Maripily Rivera y su hijo Joe Joe abrieron su corazón para revelan cómo se han convertido en el mayor apoyo del otro.Para la modelo boricua, su hijo es "el regalo más grande".Su conexión como madre e hijo es una muy especial para ambos, y es algo de lo que se sienten muy orgullosos, pues es fruto de la confianza que comparten en todo momento.
1 / 16 | La conexión especial de Maripily y Joe Joe: un vistazo a la complicidad madre e hijo. En el marco de la celebración del Día de las Madres, Maripily Rivera y su hijo Joe Joe abrieron su corazón para revelan cómo se han convertido en el mayor apoyo del otro. - Carlos Giusti/Staff

