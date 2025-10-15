“Maripily salió bien de su operación”, asegura su publicista

La modelo y empresaria compartió estas imágenes momentos antes de su cirugía de reducción de busto.

Maripily Rivera, ganadora absoluta de la cuarta temporada de “La casa de los famosos” de Telemundo fue sometida durante la mañana de hoy, miércoles, a una cirugía de cambio de implantes de seno y reducción. La operación estuvo a cargo del cirujano plástico Carlos Portocarrero, quien compartió por medio de las redes sociales detalles del procedimiento.

Después de las fotos que compartió esta mañana con sus seguidores momentos antes de entrar al quirófano, la ponceña quedó incomunicada. Poco después de la 1:00 p.m., su amigo y representante artístico, el publicista Carlos Bermúdez, acudió a sus redes sociales para comunicar el estado de la actriz.

Ayer, en entrevista con El Nuevo Día, Portocarrero explicó que le practicaría una mastopexia, que es un levantamiento del seno, unido a un cambio de implante que ya existe dentro de ella, para la que se estimó una duración aproximada de tres horas y media.

“Los implantes que Maripily tiene, que son de 800cc, se los vamos a cambiar por uno de 650cc. Va a ser una reducción del implante, pero no es una mamoplastia. Yo no voy a eliminar tejido alguno, sino que solamente vamos a cambiar los implantes y ajustar la piel. Quizás se puede eliminar un poco de epidermis o de dermis pequeña, pero no se elimina ni glándula mamaria ni tejido adiposo”, manifestó el cirujano plástico con más de 25 años de experiencia.

La modelo, por su parte, admitió que estaba “loca por salir de esto” para no arrepentirse, mientras acentuó que “está lista para su nueva versión”.