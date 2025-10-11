Maripily Rivera prepara todo para el lanzamiento de su “Café Pily”

Quienes pensaban que Maripily Rivera ya no añadiría más productos a la lista de su tienda virtual, se equivocaron. Esta tarde, después de completar el proceso de preadmisión de su intervención quirúrgica del próximo miércoles, la modelo y actriz llegó hasta Jayuya para trabajar en lo que será el lanzamiento de su café.

La noticia fue revelada por la misma ponceña a través de sus redes sociales.

“Vamos hacia La Hacienda, en Jayuya, para grabar lo que será parte del contenido, el anuncio de ‘Café Pily’”, dijo mientras presentaba a su equipo de trabajo.

Poco tiempo después, la actriz llegó a su destino y, de igual manera, lo dejó saber. "Así desde La Hacienda en Jayuya donde se hará el mejor café, Pily para ustedes mi cafecito rico, calientito", comunicó.

Intervención quirúrgica

Temprano en la mañana, Rivera informó que el próximo miércoles, 15 de octubre será sometida a una intervención quirúrgica para reducir el tamaño de sus senos.

PUBLICIDAD

“Así mi mañana de preadmisión desde el hospital con las enfermeras y con Carlitos ‘tú eres mío’”, expresó Rivera.

En un video, la ponceña aseguró que el personal médico la ha tratado “súper bien”. “Estoy súper contenta, preparándome para mi cirugía el miércoles con un gran equipo”, agregó.