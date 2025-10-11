Opinión
11 de octubre de 2025
80°lluvia ligera
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Maripily Rivera prepara todo para el lanzamiento de su “Café Pily”

Esta tarde, la modelo y empresaria tuvo una sesión fotográfica en Jayuya

11 de octubre de 2025 - 8:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Maripily Rivera, en Jayuya para trabajar en el lanzamiento de su café. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Quienes pensaban que Maripily Rivera ya no añadiría más productos a la lista de su tienda virtual, se equivocaron. Esta tarde, después de completar el proceso de preadmisión de su intervención quirúrgica del próximo miércoles, la modelo y actriz llegó hasta Jayuya para trabajar en lo que será el lanzamiento de su café.

RELACIONADAS

La noticia fue revelada por la misma ponceña a través de sus redes sociales.

“Vamos hacia La Hacienda, en Jayuya, para grabar lo que será parte del contenido, el anuncio de ‘Café Pily’”, dijo mientras presentaba a su equipo de trabajo.

Poco tiempo después, la actriz llegó a su destino y, de igual manera, lo dejó saber. "Así desde La Hacienda en Jayuya donde se hará el mejor café, Pily para ustedes mi cafecito rico, calientito", comunicó.

Intervención quirúrgica

Temprano en la mañana, Rivera informó que el próximo miércoles, 15 de octubre será sometida a una intervención quirúrgica para reducir el tamaño de sus senos.

“Así mi mañana de preadmisión desde el hospital con las enfermeras y con Carlitos ‘tú eres mío’”, expresó Rivera.

En un video, la ponceña aseguró que el personal médico la ha tratado “súper bien”. “Estoy súper contenta, preparándome para mi cirugía el miércoles con un gran equipo”, agregó.

Desde que ganó el "reality show" la ponceña ha lanzado un sinnúmero de productos. Aquí los repasamos. Su lanzamiento más reciente fue el dúo de labiales "Perfectamente Imperfecta", que ya está disponible en MaripilyShop.com.El labial seco y el gloss vienen en una sola tonalidad, el color rosa. Maripily Shop contará con una selección de productos de alta demanda. Entre ellos: • Maquillaje de alta gama. • Tazas personalizadas con diseños exclusivos. • Covers y accesorios para teléfonos móviles. • Gorras y ropa con el sello único de Maripily. • Jeans y otras prendas de moda.
1 / 19 | Huracán de creatividad: Maripily sorprende vendiendo estos productos inesperados. Desde que ganó el "reality show" la ponceña ha lanzado un sinnúmero de productos. Aquí los repasamos. Su lanzamiento más reciente fue el dúo de labiales "Perfectamente Imperfecta", que ya está disponible en MaripilyShop.com. - Suministrada
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
