Farándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Maripily comenzará el 2026 con nuevo proyecto: “Vengo más fuerte que nunca”

Hoy, martes, la modelo y empresaria se mantuvo ocupada en la producción de un comercial

30 de diciembre de 2025 - 2:51 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Maripily Rivera planifica el lanzamiento de su café para el 2026. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida

En 2025, la accesibilidad es la clave del éxito para las marcas de celebridades. Maripily Rivera ha sabido leer esta tendencia al unificar sus colecciones de calzado, fragancias y ropa en una plataforma digital robusta. Con envíos internacionales y lanzamientos exclusivos como sus tenis brillantes, Maripilyshop.com se posiciona como el destino principal para quienes buscan el estilo audaz de la modelo puertorriqueña.

Sin haber culminado el año, la ganadora de “La casa de los famosos 4″ ya comenzó a prepararse para su primer lanzamiento del 2026. Se trata de Café Pily.

“Y nos fuimos hoy con mi equipo de trabajo para Jayuya a el anuncio y fotos de mi Café Pily. Acabando el año y con nuevo proyecto este ‘huracán boricua’. Vengo más fuerte que nunca”, adelantó la ponceña en sus redes sociales.

La actriz estuvo acompañada del “stylist” Edgar Ramos, el maquillista Luis Ernesto, y su representante y amigo Carlos Bermúdez. Rivera, además, cuenta con el fotógrafo y creador de contenido Wilfred Omar en su equipo de trabajo.

Tras consolidarse como el “Huracán Boricua” y ganar el corazón del público internacional, Rivera ha llevado su influencia más allá de las pantallas. Este 2025, su faceta empresarial alcanzó nuevas cimas con el lanzamiento de productos que van desde su libro autobiográfico hasta alimentos básicos en la mesa latina, como su nuevo Adobo Maripily.

La empresaria y modelo puertorriqueña Maripily Rivera, le dio la bienvenida a la Navidad con el lanzamiento oficial de su tienda en línea, Maripily Shop, donde ofrecerá sus productos exclusivos a seguidores y clientes.Maripily Shop contará con una selección de productos de alta demanda como maquillaje de alta gama, tazas personalizadas con diseños exclusivos, covers y accesorios para teléfonos móviles, gorras y ropa con el sello único de la modelo, jeans y otras prendas de moda.Para la creación y diseño de la página digital, Rivera contó con la experta Verónica Avilés, de Crea tu Tienda Online.
1 / 5 | Maripily celebra el lanzamiento de su tienda virtual junto a Santa . La empresaria y modelo puertorriqueña Maripily Rivera, le dio la bienvenida a la Navidad con el lanzamiento oficial de su tienda en línea, Maripily Shop, donde ofrecerá sus productos exclusivos a seguidores y clientes. - Suministrada

MaripilyCaféJayuya
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
