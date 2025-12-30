Maripily comenzará el 2026 con nuevo proyecto: “Vengo más fuerte que nunca”

En 2025, la accesibilidad es la clave del éxito para las marcas de celebridades. Maripily Rivera ha sabido leer esta tendencia al unificar sus colecciones de calzado, fragancias y ropa en una plataforma digital robusta. Con envíos internacionales y lanzamientos exclusivos como sus tenis brillantes, Maripilyshop.com se posiciona como el destino principal para quienes buscan el estilo audaz de la modelo puertorriqueña.

Sin haber culminado el año, la ganadora de “La casa de los famosos 4″ ya comenzó a prepararse para su primer lanzamiento del 2026. Se trata de Café Pily.

“Y nos fuimos hoy con mi equipo de trabajo para Jayuya a el anuncio y fotos de mi Café Pily. Acabando el año y con nuevo proyecto este ‘huracán boricua’. Vengo más fuerte que nunca”, adelantó la ponceña en sus redes sociales.

La actriz estuvo acompañada del “stylist” Edgar Ramos, el maquillista Luis Ernesto, y su representante y amigo Carlos Bermúdez. Rivera, además, cuenta con el fotógrafo y creador de contenido Wilfred Omar en su equipo de trabajo.

Tras consolidarse como el “Huracán Boricua” y ganar el corazón del público internacional, Rivera ha llevado su influencia más allá de las pantallas. Este 2025, su faceta empresarial alcanzó nuevas cimas con el lanzamiento de productos que van desde su libro autobiográfico hasta alimentos básicos en la mesa latina, como su nuevo Adobo Maripily.