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Abraham David celebrará sus 10 años de ilusionismo con artistas internacionales

El ilusionista puertorriqueño presentará el espectáculo “Sueños de Magia” en el Teatro Yagüez

16 de abril de 2026 - 9:01 AM

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Abraham David lleva una década presentando shows de magia e ilusionismo. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

El ilusionista puertorriqueño Abraham David celebra su primera década de carrera artística con el estreno de su espectáculo “Sueños de Magia”, una gala al estilo Las Vegas que promete elevar los estándares del ilusionismo en la isla.

La presentación se llevará a cabo el sábado, 18 de abril a las 7:00 p.m. en el Teatro Yagüez, en Mayagüez. El público podrá disfrutar de una experiencia única que festeja el arte de la ilusión a través de distintos estilos de magia contemporánea

Para la celebración, Abraham David reunirá en un mismo escenario a destacados artistas internacionales. Desde México llegará el reconocido mentalista Ednovi, maestro en conectar con la audiencia y sorprender con sus lecturas de mente. Desde Argentina se presentará Abril, quien revoluciona la escena con su innovadora propuesta de magia con tecnología. Ambos artistas pisarán por primera vez suelo boricua.

La velada contará con la participación especial de Ellie y Jeki, expertos provenientes de Corea del Sur y máximos exponentes en las disciplinas de manipulación y el asombroso “quick change” (cambio rápido de vestuario). El dúo fue semifinalista en “Britain’s Got Talent” y ha acumulado victorias en algunas de las competencias de magia más importantes del mundo. Además, establecieron un Récord Mundial Guinness por la mayor cantidad de cambios de vestuario realizados en 30 segundos.

“Desde pequeño, mi sueño fue dedicar mi vida a este arte. Poder presentarme en el Teatro Yagüez para celebrar estos 10 años, rodeado de colegas internacionales que admiro y ante mi pueblo, es literalmente un sueño hecho realidad”, expresó Abraham David en declaraciones escritas.

Para el artista puertorriqueño, esta producción no solo representa un repaso por su trayectoria, sino el debut de un repertorio completamente renovado que incluirá grandes ilusiones de alto impacto visual, así como una variedad de estilos que abarcan desde el misticismo del mentalismo hasta la destreza de la magia. La puesta en escena también integrará nuevos actos con la participación de animales y efectos escénicos.

“Queremos que cada persona que asista vuelva a creer en lo imposible. ‘Sueños de Magia’ es una experiencia pensada para sorprender, emocionar y recordar que la magia puede ocurrir frente a nuestros propios ojos”, añadió el ilusionista.

La gala cuenta con el apoyo del municipio de Mayagüez, que ha brindado la oportunidad de hacer realidad este evento para el disfrute de toda la comunidad.

Los boletos están disponibles a través de www.ticketera.com.

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magiaTeatro Yagüez
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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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