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“Minions & Monsters” lidera la taquilla mundial, pero tiene el debut más flojo de la franquicia en Estados Unidos

La película animada ha logrado buenas críticas

6 de julio de 2026 - 10:03 AM

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Esta imagen, difundida por Universal Pictures, muestra una escena de "Minions & Monsters", de Illumination. (Universal Pictures via AP) (Illumination)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El filme “Minions & Monsters” lidera la taquilla con 159 millones de dólares de recaudación en todo el mundo en su estreno global, aunque su debut en Norteamérica, donde acumula 61 millones de dólares, fue el menos exitoso de toda la franquicia, según datos de la web especializada Box Office Mojo.

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La nueva entrega de la saga sigue a los Minions en el Hollywood de la década de los años 20 y su periplo para rodar una película de miedo que culmina tratando de salvar el planeta tras liberar a una serie de terroríficos monstruos.

“Minions & Monsters”, que cuenta con numerosas referencias a la historia del cine, ha conseguido muy buenas críticas de los espectadores, cuenta con un 91 % en Rotten Tomatoes y un “A-” en CinemaScore.

Pese a este discreto estreno en Norteamérica (Estados Unidos y Canadá), la franquicia continúa siendo una de las más rentables de la animación, con siete películas estrenadas en los últimos 16 años.

El segundo puesto es para “Toy Story 5”, que mantiene un mejor comportamiento en la taquilla, esta semana recauda 31 millones de dólares en Estados Unidos y acumula 764 millones de dólares en todo el mundo desde su estreno hace tres semanas. Este filme de animación se posiciona como la tercera película más taquillera del año.

Le siguen “Young Washington”, sobre la juventud del presidente estadounidense George Washington, con una recaudación de 20 millones de dólares, y “Supergirl”, que suma 100 millones de dólares de recaudación en todo el mundo y registra un fuerte descenso tras apenas dos semanas en cartelera.

Cierra la taquilla “Disclosure Day” (“El día de la revelación”) de Steven Spielberg, que acumula 216 millones de ingresos en todo el mundo (105 millones en Norteamérica) y este fin de semana suma 6 millones de dólares en el mercado norteamericano.

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Películas animadas
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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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