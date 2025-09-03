Karla Monroig agradece la empatía de la gente en medio de su divorcio con Tommy Torres

La actriz puertorriqueña Karla Monroig confirmó, ayer, martes, que enfrenta un proceso de divorcio con el cantautor boricua Tommy Torres, tras 20 años de relación.

Para su sorpresa, su confesión ha sido sinónimo de empatía y mensajes solidarios que la actriz agradeció hoy, miércoles, desde el estudio de “Hoy Día” de Telemundo. A través de un video corto que compartió en sus historias de Instagram, la madre de Amanda Zoe, dio las gracias al presentador Carlos Calderón por la empatía que tuvo y la manera en que condujo el segmento del programa matutino en el que la actriz reveló su separación, rumor que se comentaban desde hace unos meses, puesto que a la pareja ya no se le veía juntos.

Fue en el segmento de “Los dados de la vida” del programa de Telemundo, que Monroig reveló lo duro de enfrentar un divorcio, mientras Calderón escuchaba con respeto y atención.

“Calderón, agradecida contigo y mucha gente bonita resaltando la empatía y lo lindo que hiciste ayer en la entrevista. Yo también lo agradezco. Te quiero mucho. Está todo bien y todo tranquilo como agua de piscina”, le dijo Monroig a Calderón.

De paso, aclaró que no tiene ninguna relación con Clovis Nienow, dado que algunas personas comienzan a realizar conjeturas y vínculos falsos.

Durante la revelación del proceso de separación que vive con el cantante y padre de su hija, Tommy Torres, Monroig señaló que se trata de un proceso duro, pero que cuando las relaciones no funcionan es momento de tomar decisiones.

“Un momento crítico con mi pareja es el que estoy viviendo. Estamos en un proceso de divorcio luego de 20 años juntos, unos 16, casi 17 años de casados. Ya llega un momento en que si no funciona, cada cual tiene el derecho de buscar su felicidad. Lo más sabio es tomar caminos diferentes y enseñarle a nuestra hija que lo más importante no son las apariencias, sino vivir en verdadero amor. Un divorcio siempre es muy duro”, confesó la actriz, en el programa.

Entre las decisiones que ya tomó la actriz figuró mudarse de residencia y dejar la otra casa al cantautor boricua.

Monroig y Torres se casaron el 2008 y en el 2012 se convirtieron en padres de Amanda Zoe. El matrimonio vivía fuera de Puerto Rico desde hace varios años.

Este año, la actriz ha retomado de forma activa su carrera con su participación en la película puertorriqueña “Diario, mujer y café” de Roselyn Sánchez y que todavía está en cartelera y en el programa “¡Claro que baila!” de Wapa Televisión.