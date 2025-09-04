“Confío en que lo mejor está por venir”: Tommy Torres confirma su separación de Karla Monroig

El cantautor boricua Tommy Torres reconoció que actualmente se encuentra en medio de un proceso de divorcio de su matrimonio a la actriz Karla Monroig. El artista, que había permanecido en silencio ante la situación, tomó a sus redes sociales este jueves para ofrecer algunas palabras sobre este momento de su vida.

“Con el propósito de proteger mi paz interior y la de los seres que quiero, siempre he tratado de mantener mi vida privada... privada”, compartió Torres en un mensaje en sus historias de Instagram.

“Si bien he disfrutado de las redes para conectar con ustedes, siempre ha sido a través de mi música, y alguno que otro momento importante en mi vida. Sin embargo, la naturaleza mediática de esta carrera y la compulsividad [sic] que tienen algunos de crear historias falsas, me llevan hoy a abrirles algo personal”, continúa el texto.

El martes, Monroig habló públicamente sobre su divorcio en medio de su participación en el programa “Hoy Día” de Telemundo.

“Un momento crítico con mi pareja es el que estoy viviendo. Estamos en un proceso de divorcio luego de 20 años juntos, unos 16, casi 17 años de casado. Ya llega un momento en que si no funciona, cada cual tiene el derecho de buscar su felicidad. Lo más sabio es tomar caminos diferentes y enseñarle a nuestra hija que lo más importante no son las apariencias, sino vivir en verdadero amor. Un divorcio siempre es muy duro”, confesó la actriz, quien hace unas semanas estuvo en Puerto Rico como parte del estreno de la película “Diario, mujer y café”, dirigida por Roselyn Sánchez.

Sobre la ruptura amorosa, la actriz indicó que ha recibido apoyo de un círculo cercano de personas que le han ayudado a sanar. Recientemente, también, dio a conocer que se mudó de casa en el estado de Florida. La pareja procreó a la niña Amanda Zoé, quien nació en el 2012.

“Karla y yo hemos decidido poner fin a nuestra relación de matrimonio. La separación ocurrió hace un año y desde entonces llevamos tramitando el proceso de divorcio. Durante todo este tiempo, nuestra prioridad ha sido siempre el bienestar de nuestra hija y también el nuestro”, sostuvo Torres en su mensaje.

Desde hacía algún tiempo, corrían rumores en redes y círculos de entretenimiento de que la pareja estaba atravesando un proceso de separación definitivo.