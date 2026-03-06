Opinión
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Karla Monroig celebra sus 47 años “feliz, plena y bendecida”

La animadora boricua se dedicó unas palabras cargadas de optimismo y amor propio

6 de marzo de 2026 - 2:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La natural de Guayama se ha convertido en una voz poderosa para causas que transforman vidas. (Ramon "Tonito" Zayas)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

En una etapa de profunda introspección y renovación, Karla Monroig ha compartido abiertamente sus procesos de crecimiento personal tras más de dos décadas de vida pública. Hoy, la artista puertorriqueña no solo celebra sus éxitos profesionales, sino que inspira a miles a través de su mensaje de amor propio y resiliencia frente a los cambios de la vida.

Ayer, 5 de marzo, la recién nombrada coanimadora de “La mesa caliente” de Telemundo celebró 47 años. La boricua no solo festejó desde una silla nueva a nivel profesional, también lo hizo con una fuerza emocional fortalecida.

A modo de evidencia, la expareja sentimental del cantautor puertorriqueño Tommy Torres, acudió a sus redes sociales con un escrito cargado de optimismo y amor propio. Primero, las palabras fueron dedicadas a “Karlita”.

“Como te prometí hace un año, te tengo, te cuido, te escucho, te veo, te seguiré ayudando a sanar y seguiré cumpliendo cada uno de tus anhelos. Solo te pido que, no importa las circunstancias, nada ni nadie cambien tu esencia. Feliz vuelta al sol. Nos tenemos”.

Luego, la actriz se dirigió a “Karla”. “Me siento feliz, plena, bendecida y agradecida. Gracias a todos por sus buenos deseos. Por su apoyo en cada etapa, en cada proyecto. Que todo lo que me deseas se te multiplique. Los amo”, agregó.

A lo largo de su carrera, la natural de Guayama se ha convertido en una voz poderosa para causas que transforman vidas. Su labor de más de una década con la organización Susan G. Komen y su apoyo a instituciones como el St. Jude Children’s Research Hospital definen a una mujer cuyo principal motor es la solidaridad y el empoderamiento de otros.

Su transición hacia la actuación en telenovelas internacionales y su reciente rol en el programa de Telemundo, de igual modo, reflejan una carrera en constante ascenso y madurez artística.

ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
