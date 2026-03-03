Karla Monroig se une a “La mesa caliente”: “Es una oración contestada”

“Es una oración contestada”. Con esta afirmación la actriz y animadora puertorriqueña Karla Monroig se integró ayer, lunes, como presentadora oficial del programa “La mesa caliente” de Telemundo, en su cuarta temporada.

El espacio televisivo dio a conocer la incorporación de Monroig y de Lindsay Casinelli como presentadoras oficiales, en sustitución de Giselle Blondet y Myrka Dellanos, a quienes la producción le canceló su contrato.

Monroig y Dellanos compartirán pantalla junto a Andrea Meza y Verónica Bastos, esta última es presentadora original del espacio televisivo.

El lunes, 2 de marzo, inició la cuarta temporada al aire con las nuevas presentadoras en la tertulia televisiva.

En el programa, participaron, además, la la actriz Itatí Cantoral y la exreina de belleza Alicia Machado.

El domingo en la tarde, la “influencer” y DJ colombiana Yina Calderón anunció que se uniría a la “La mesa caliente” de Telemundo, por lo que muchos creyeron que sería una de las presentadoras titulares. Sin embargo, no fue anunciada como animadora del panel televisivo.

“Soy Yina Calderón y desde mañana soy la nueva CONDUCTORA de @lamesacaliente de @telemundo. Nos vemos en @lacasadelosfamosostlmd y @lamesacaliente. Gracias @telemundo por confiar en mí”, expresó Calderón.