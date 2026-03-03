Karla Monroig se une a “La mesa caliente”: “Es una oración contestada”
La puertorriqueña será una de las presentadoras oficiales junto a Lindsay Casinelli
3 de marzo de 2026 - 8:52 AM
“Es una oración contestada”. Con esta afirmación la actriz y animadora puertorriqueña Karla Monroig se integró ayer, lunes, como presentadora oficial del programa “La mesa caliente” de Telemundo, en su cuarta temporada.
El espacio televisivo dio a conocer la incorporación de Monroig y de Lindsay Casinelli como presentadoras oficiales, en sustitución de Giselle Blondet y Myrka Dellanos, a quienes la producción le canceló su contrato.
Monroig y Dellanos compartirán pantalla junto a Andrea Meza y Verónica Bastos, esta última es presentadora original del espacio televisivo.
El lunes, 2 de marzo, inició la cuarta temporada al aire con las nuevas presentadoras en la tertulia televisiva.
En el programa, participaron, además, la la actriz Itatí Cantoral y la exreina de belleza Alicia Machado.
El domingo en la tarde, la “influencer” y DJ colombiana Yina Calderón anunció que se uniría a la “La mesa caliente” de Telemundo, por lo que muchos creyeron que sería una de las presentadoras titulares. Sin embargo, no fue anunciada como animadora del panel televisivo.
“Soy Yina Calderón y desde mañana soy la nueva CONDUCTORA de @lamesacaliente de @telemundo. Nos vemos en @lacasadelosfamosostlmd y @lamesacaliente. Gracias @telemundo por confiar en mí”, expresó Calderón.
En febrero la producción de “La mesa caliente” de Telemundo emitió un comunicado oficial en el que se pronunció sobre la salida de Blondet del programa.
