Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Karla Monroig se une a “La mesa caliente”: “Es una oración contestada”

La puertorriqueña será una de las presentadoras oficiales junto a Lindsay Casinelli

3 de marzo de 2026 - 8:52 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La presentadora y actriz Karla Monroig. (tonito.zayas@gfmedia.com)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

“Es una oración contestada”. Con esta afirmación la actriz y animadora puertorriqueña Karla Monroig se integró ayer, lunes, como presentadora oficial del programa “La mesa caliente” de Telemundo, en su cuarta temporada.

RELACIONADAS

El espacio televisivo dio a conocer la incorporación de Monroig y de Lindsay Casinelli como presentadoras oficiales, en sustitución de Giselle Blondet y Myrka Dellanos, a quienes la producción le canceló su contrato.

Monroig y Dellanos compartirán pantalla junto a Andrea Meza y Verónica Bastos, esta última es presentadora original del espacio televisivo.

El lunes, 2 de marzo, inició la cuarta temporada al aire con las nuevas presentadoras en la tertulia televisiva.

En el programa, participaron, además, la la actriz Itatí Cantoral y la exreina de belleza Alicia Machado.

El domingo en la tarde, la “influencer” y DJ colombiana Yina Calderón anunció que se uniría a la “La mesa caliente” de Telemundo, por lo que muchos creyeron que sería una de las presentadoras titulares. Sin embargo, no fue anunciada como animadora del panel televisivo.

“Soy Yina Calderón y desde mañana soy la nueva CONDUCTORA de @lamesacaliente de @telemundo. Nos vemos en @lacasadelosfamosostlmd y @lamesacaliente. Gracias @telemundo por confiar en mí”, expresó Calderón.

En febrero la producción de “La mesa caliente” de Telemundo emitió un comunicado oficial en el que se pronunció sobre la salida de Blondet del programa.

Tags
Karla MonroigTelemundoGiselle Blondet
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 3 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: