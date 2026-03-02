Yina Calderón será la nueva presentadora de “La mesa caliente” de Telemundo

La “influencer” y DJ colombiana Yina Calderón quien sonaba con fuerza para entrar a “La casa de los famosos 6″, ocupará una nueva silla en el programa “La mesa caliente” de Telemundo, en sustitución de Giselle Blondet y Myrka Dellanos.

Blondet y Dellanos fueron sacadas de la producción televisiva y hasta el momento no se había anunciado las nuevas voces que entrarían a la cuarta temporada del popular programa de farándula. Hoy lunes, 2 de marzo, da inicio la cuarta temporada al aire con nuevas presentadoras en la tertulia televisiva.

Calderón, ayer domingo, dio a conocer que se integra al panel como presentadora al espacio televisivo a través de una publicación en sus redes sociales.

“Soy Yina Calderón y desde mañana 2 de marzo soy la nueva conductora de La mesa caliente de Telemundo. Recuerden me pica la lengua”, dijo la también empresaria, quien participa como panelista en la sexta temporada del reality show “La casa de los famosos 6″.

Actualmente el programa vespertino es liderado por la comunicadora costarricense Verónica Bastos y la exreina de belleza mexicana Andrea Meza. Bastos es la única del elenco original.