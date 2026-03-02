Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Yina Calderón será la nueva presentadora de “La mesa caliente” de Telemundo

La “influencer” colombiana llega al programa tras las salidas de Giselle Blondet y Myrka Dellanos

2 de marzo de 2026 - 9:22 AM

Inicialmente, Yina Calderón fue anunciada como habitante de "La casa de los famosos" 2026. (Facebook)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

La “influencer” y DJ colombiana Yina Calderón quien sonaba con fuerza para entrar a “La casa de los famosos 6″, ocupará una nueva silla en el programa “La mesa caliente” de Telemundo, en sustitución de Giselle Blondet y Myrka Dellanos.

Blondet y Dellanos fueron sacadas de la producción televisiva y hasta el momento no se había anunciado las nuevas voces que entrarían a la cuarta temporada del popular programa de farándula. Hoy lunes, 2 de marzo, da inicio la cuarta temporada al aire con nuevas presentadoras en la tertulia televisiva.

Calderón, ayer domingo, dio a conocer que se integra al panel como presentadora al espacio televisivo a través de una publicación en sus redes sociales.

Soy Yina Calderón y desde mañana 2 de marzo soy la nueva conductora de La mesa caliente de Telemundo. Recuerden me pica la lengua”, dijo la también empresaria, quien participa como panelista en la sexta temporada del reality show “La casa de los famosos 6″.

Actualmente el programa vespertino es liderado por la comunicadora costarricense Verónica Bastos y la exreina de belleza mexicana Andrea Meza. Bastos es la única del elenco original.

People en español dio a conocer que la otra presentadora que se suma al panel de La mesa caliente es la actriz Itatí Cantoral. La producción no ha confirmado si Cantoral en efecto es la que sustituye las bajas de Blondet y Dellanos. Sin embargo, en las redes sociales del programa oficializaron la entrada de Calderón al publicar el video de la influencer.

Damaris Hernández Mercado
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
