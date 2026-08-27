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José Figueroa cronometra 20.32 segundos en Zúrich y llega quinto

Fue la tercera participación del velocista boricua en la Liga Diamante

27 de agosto de 2026 - 4:56 PM

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José Figueroa durante su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

El velocista boricua José Figueroa cronometró 20.32 segundos este miércoles en los 200 metros de la Liga Diamante y finalizó en el quinto lugar.

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La prueba fue ganada por el estadounidense Kenneth Bednarek, quien registró 19.62 segundos, el mejor tiempo de la temporada.

Esta fue la tercera carrera de la Liga Diamante en la que participa el medallista de oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Su aparición más reciente había sido la pasada semana en el ‘meeting’ de Lausana, donde registró 20.16 segundos.

Figueroa partió este jueves por el carril 3 y reaccionó junto al grupo en la salida. Al salir de la curva y entrar en la recta final, se encontraba en la cuarta posición.

El segundo lugar también bajó de los 20 segundos. El sudafricano Senesipho Dambile registró 19.82 segundos. El tercer puesto fue para el medallista olímpico canadiense Andre de Grasse, con 20.03 segundos.

Figueroa también está en calendario para participar en el evento Ultimate Championship en septiembre. Otros boricuas están a la expectativa de clasificar a ese evento.

Russell establece una nueva marca mundial

También en el ‘meeting’ de Zúrich, la vallista estadounidense Masai Russell estableció este jueves una nueva marca mundial en los 100 metros con vallas al registrar 12.09 segundos en la victoria.

La marca mundial anterior era de 12.12 segundos, establecida por la nigeriana Tobi Amusan en 2022.

Los 100 metros con vallas es la prueba de la boricua Jasmine Camacho-Quinn, quien posee el récord olímpico con 12.26 segundos. Camacho-Quinn está inactiva por maternidad.

También hubo un récord mundial en los 400 metros con vallas, establecido por el brasileño Alison dos Santos, quien cronometró 45.68 segundos.

La marca mundial anterior era de 45.94 segundos, establecida por el noruego Karsten Warholm en 2021.

Tags
José FigueroaLiga Diamanteatletismo
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Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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