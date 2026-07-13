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La lucha boricua brilla en Brasil con dos campeonatos por equipos y 17 medallas

Puerto Rico terminó tercero en lucha libre masculina y se coronó campeón panamericano en ambas ramas de la lucha de playa

13 de julio de 2026 - 4:11 PM

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Los equipos de lucha libre de playa muestran sus trofeos y medallas. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La delegación de Puerto Rico conquistó tres trofeos por equipos y una cosecha de 17 medallas durante el Campeonato Panamericano U-20 de Lucha, organizado por la United World Wrestling (UWW).

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El equipo nacional obtuvo el tercer lugar por equipos en lucha libre masculina, solo superado por Estados Unidos y Canadá, además de proclamarse campeón panamericano por equipos en las ramas masculina y femenina de la modalidad de lucha de playa.

El presidente de la Federación de Luchas Asociadas de Puerto Rico (FLAPR), Obed Santana Acosta, destacó que el desempeño representa uno de los mejores resultados internacionales alcanzados por una delegación juvenil del país.

“Nuestros atletas demostraron una vez más que Puerto Rico continúa creciendo a pasos firmes en la lucha olímpica continental. Cada medalla y cada resultado son el producto del esfuerzo de nuestros luchadores, entrenadores, clubes, padres y todo el equipo de trabajo que durante años ha apostado al desarrollo de nuestros jóvenes. Estos logros nos llenan de orgullo y confirman que el futuro de la lucha puertorriqueña está en excelentes manos”, expresó Santana Acosta en un comunicado de prensa.

Resultados por modalidad

Lucha libre masculina

  • Platas: Nathaniel Lyttle (57 kg), Jaden Pérez (61 kg) y Alan García (92 kg).
  • Bronces: Yandel Morales (65 kg), Joab Carrillo (70 kg), Rafael García (74 kg) y Nikolas Blake (79 kg).

Lucha libre femenina

  • Oro: Jania Dunigan (59 kg).
  • Bronce: Paola Rodríguez (76 kg).

Grecorromana

  • Bronce: Rafael García (77 kg).

Lucha de playa

Femenina

  • Oro: Heklanys Rivera (50 kg) y Jania Dunigan (60 kg).
  • Plata: Paola Rodríguez (+70 kg).

Masculina

  • Oro: Joab Carrillo (70 kg), Rafael García (80 kg) y Alan García (+90 kg).
  • Plata: Luis Santiago (90 kg).

Santana Acosta también destacó que el torneo sirvió como preparación para varios integrantes de la selección que competirá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Los integrantes de esta delegación clasificados para la justa regional son Jania Dunigan, Paola Rodríguez, Aneishka Santos y Juan Eli Díaz.

“Estamos convencidos de que la experiencia y el gran nivel competitivo demostrado en Río de Janeiro serán fundamentales en la preparación de estos atletas para uno de los eventos más importantes del ciclo olímpico”, indicó Santana Acosta.

El dirigente federativo añadió que los resultados reflejan el trabajo del Programa Nacional de Alto Rendimiento y fortalecen el relevo generacional de la lucha puertorriqueña.

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Lucha olímpica
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