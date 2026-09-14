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Ganaderas, Criollas y Leonas abren con victorias la temporada 2026 del BSNF

Hatillo dominó a las campeonas Explosivas de Moca, Caguas superó a Fajardo y Ponce resistió el empuje de Juana Díaz

14 de septiembre de 2026 - 2:22 PM

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Gabriela Gregory, de las Leonas de Ponce, inalizó con 24 puntos. (BSNF)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las Ganaderas de Hatillo, las Criollas de Caguas y las Leonas de Ponce salieron airosas en los primeros tres partidos de la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF), durante un fin de semana inaugural que incluyó una derrota de las campeonas defensoras y un cierre dramático en la Ciudad Señorial.

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Hatillo venció el sábado 70-45 a las Explosivas de Moca en el Coliseo Dr. Juan Sánchez Acevedo, donde las anfitrionas recibieron sus sortijas del campeonato de 2025 antes del encuentro.

Dontavia Waggoner encabezó a las Ganaderas con 27 puntos y 14 rebotes. Okako Adika aportó 12 tantos y Ciara Harris añadió 11.

Aunque Moca abrió el partido con un avance de 7-0, Hatillo logró empatar a 14 al concluir el primer parcial. Las visitantes tomaron el control con una racha de 17-0 al inicio del segundo periodo y llegaron al descanso con ventaja de 35-22.

Las Explosivas no pudieron recuperarse y, además, perdieron durante el tercer cuarto a la refuerzo Shannon Coffee, quien salió con una molestia en una rodilla y no regresó a cancha. Ashley Torres lideró a Moca con 17 puntos, seguida de Hillary Martínez con 10.

Por su parte, Caguas se impuso 78-55 como visitante a las Cariduras de Fajardo, que disputaron su primer partido tras el traslado de la franquicia.

Las tres refuerzos de las Criollas sumaron 66 puntos. Tea Cooper sobresalió con 24 tantos, ocho asistencias y cuatro rebotes, mientras que Taylor Robertson y Dre Una Edwards aportaron 21 puntos cada una.

Por Fajardo, Mya Hollingshed registró 15 puntos y 11 rebotes; Geovana Ríos agregó 13 tantos, ocho rebotes y cuatro asistencias, y Madeline Burke terminó con 12 puntos y siete rebotes.

En el Auditorio Juan “Pachín” Vicéns, Ponce resistió el empuje de las Monarcas de Juana Díaz y ganó 76-71, con un triple decisivo de Gabriela Gregory a 21 segundos del final.

Gregory finalizó con 24 puntos, mientras que Brittany Brewer aportó 13 tantos y nueve rebotes, y Mariah Pérez añadió 12 puntos y siete rebotes.

Tess Amundsen fue la mejor por Juana Díaz con 27 puntos, nueve rebotes y cinco asistencias. Janessa González sumó 23 tantos y la novata Paola Hernández anotó 14 en su debut profesional.

La acción del BSNF continuará este lunes, cuando las Cangrejeras de Santurce recibirán a las Ganaderas a las 8:00 p.m. en su partido inaugural en el coliseo Roberto Clemente de San Juan.

El encuentro se transmitirá por el canal de YouTube del BSNF.

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BSNFLeonas de PonceCriollas de CaguasExplosivas de MocaCangrejeras de Santurce
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