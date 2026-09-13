Estados Unidos conquista su quinto título consecutivo en el Mundial femenino de baloncesto

Breanna Stewart anotó 22 puntos, Jackie Young sumó 18 y Estados Unidos derrotó el domingo 97-79 a Francia para conquistar su quinto campeonato consecutivo de la Copa del Mundo FIBA femenina.

La victoria extendió a 36 la racha de triunfos consecutivos de las estadounidenses en el Mundial, quienes no pierden desde las semifinales de la edición de 2006, cuando cayeron ante Rusia.

Con el segundo puesto, Francia logró su mejor resultado en este torneo. Sin embargo, fue una decepción para las francesas, que habían perdido por apenas un punto ante las estadounidenses en la final olímpica de París 2024 y consideraban esta una oportunidad para conseguir una victoria histórica.

Estados Unidos mejoró a 9-0 su marca en partidos por la medalla de oro desde que terminó segundo, detrás de la Unión Soviética, en 1983.

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Dominique Malonga anotó 21 puntos y Gabby Williams agregó 20 por Francia.

Las españolas Maite Cazorla e Iyana Martín se abrazan durante el partido por el tercer puesto de la Copa del Mundo femenina de baloncesto entre Alemania y España. (Ebrahim Noroozi)

España se queda con el bronce

Por su parte, Iyana Martín condujo a España a la medalla de bronce con una victoria 81-58 sobre la anfitriona Alemania.

Martín, de 20 años, anotó 22 puntos para darle a España, que no clasificó al Mundial anterior, su tercer bronce en el torneo, después de los obtenidos en 2010 y 2018.

Las españolas lucieron más precisas y rápidas durante todo el encuentro, mientras que las pérdidas de balón volvieron a ser un problema para Alemania, que había cometido 25 en su derrota ante Francia en las semifinales del sábado. Las anfitrionas acumularon seis tan solo en el primer parcial y terminaron con 18 frente a España.

Frieda Bühner se secaba las lágrimas mientras las jugadoras españolas se abrazaban y bailaban para celebrar en el Berlin Arena.

“Tenemos que llevarnos este dolor para mejorar como jugadoras y como equipo”, expresó Leonie Fiebich, quien intentaba contener las lágrimas mientras hablaba con los periodistas y reflexionaba sobre la importancia del partido.

“Es único, ocurre solo una vez en una carrera. Estoy sumamente agradecida de que pudiéramos formar parte de esto: el equipo, el personal, la organización, todo lo que lo rodea. Fue una de las experiencias más increíbles que he vivido. La recordaré durante mucho tiempo”, afirmó Fiebich.

Alemania buscaba su primera medalla en el torneo en su segunda participación como país unificado. La anterior fue en 1998, también como anfitriona. Alemania Oriental terminó cuarta en la edición de 1967.