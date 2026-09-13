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José Figueroa queda a 30 centésimas de avanzar a la final del Ultimate Championship

El velocista boricua registró el duodécimo mejor tiempo entre los 16 competidores de los 200 metros, con 20.46 segundos

13 de septiembre de 2026 - 1:09 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
José Figueroa (al centro) quedó a 30 centésimas del cuarto y último puesto clasificatorio, que ocupó el nigeriano Udodi Chudi Onwuzurike con 20.16. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

El velocista puertorriqueño José Figueroa quedó fuera de la final de los 200 metros del Ultimate Championship de World Athletics, tras terminar el domingo en la quinta posición de su semifinal con tiempo de 20.46 segundos.

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Figueroa, quien corrió por el carril ocho, quedó a 30 centésimas del cuarto y último puesto clasificatorio, que capturó el nigeriano Udodi Chudi Onwuzurike con 20.16. Los primeros cuatro de cada una de las dos semifinales avanzaban a la carrera final.

El estadounidense Kenneth Bednarek ganó la serie con 19.86 segundos, seguido por su compatriota Courtney Lindsey, quien registró su mejor marca de la temporada con 19.89. El botsuano Letsile Tebogo llegó tercero con 19.96.

Detrás de Figueroa finalizaron el estadounidense Kyree King (20.57), el suizo Timothé Mumenthaler (20.61) y el dominicano Alexander Ogando (20.64).

Por su parte, el sudafricano Sinesipho Dambile dominó la segunda semifinal con 19.80 segundos, el mejor registro de la ronda. El canadiense Andre de Grasse llegó segundo con 19.87, mientras que el jamaiquino Bryan Levell y el también canadiense Aaron Brown completaron los puestos clasificatorios, ambos con 20.08.

Concluidas las dos series, Figueroa terminó con el duodécimo mejor tiempo entre los 16 participantes. La clasificación a la final se decidió exclusivamente por posiciones, con cuatro boletos disponibles en cada semifinal.

El puertorriqueño se presentó a la competencia con la tercera mejor marca de la temporada entre los 16 participantes, gracias a su registro de 19.76 segundos, y en el puesto 11 del escalafón mundial, según la lista de inscripción.

Cuatro veces plusmarquista nacional

Figueroa cerró la temporada con cuatro récords nacionales: dos individuales y dos como integrante de relevos. Estableció las marcas de los 200 metros (19.76 segundos) y los 400 metros (44.49), además de formar parte de los cuartetos que fijaron los registros de los relevos 4x100 (38.12) y 4x400 (3:00.75).

La marca de los 400 metros llegó el 2 de mayo en las Justas de la Liga Atlética Interuniversitaria, en Mayagüez. Las otras tres se produjeron en agosto durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo.

En la Liga Diamante, Figueroa disputó cuatro carreras de 200 metros y tuvo su mejor actuación en Lausana, donde terminó cuarto con 20.16 segundos el 21 de agosto. También ocupó el octavo puesto en Eugene (20.34) y el quinto en Zúrich (20.32), antes de cerrar su participación en la final de Bruselas con una sexta posición y tiempo de 20.44.

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José Figueroaatletismo
ACERCA DEL AUTOR
Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
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