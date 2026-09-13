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Hatillo aplasta a las campeonas Explosivas de Moca en el inicio del BSNF

En Fajardo, las Criollas de Caguas apabullaron a las debutantes Cariduras

13 de septiembre de 2026 - 11:36 PM

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Dontavia Waggoner lideró la victoria de Hatillo en Moca en el arranque del BSNF. (BSNF)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Dontavia Waggoner lució el sábado con 27 puntos y 14 rebotes para las Ganaderas de Hatillo doblegar a las campeonas Explosivas de Moca, 70-45, en el Coliseo Juan Sánchez Acevedo durante el inicio del torneo 2026 del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF).

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Las dirigidas por Tony Ruiz, en su regreso al quinteto, aguaron la fiesta de campeonato de las locales, quienes recibieron sus anillos de monarcas 2025.

Después de un primer parcial igualado a 14, las visitantes sentenciaron el encuentro con un segundo parcial de 21-8.

Okako Adika tuvo 12 unidades con 13 rebotes por Hatillo. Ciara Harris añadió 11.

Por las Explosivas, con el técnico Leonel “Leo” Avilés de regreso, Ashley Torres fue la mejor con 17 puntos.

En Fajardo, las Criollas de Caguas estropearon el debut de las Cariduras en la liga, imponiéndose 78-55 en el Coliseo Tomás Dones.

Te´a Cooper lideró con 24 puntos, mientras que Taylor Robertson y Dre’Una Edwards atinaron 21 cada una.

Por Fajardo, la exjugadora del Equipo Nacional Mya Hollingshed finalizó con un doble-doble de 15 puntos y 11 rebotes.

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Explosivas de MocaHatilloBSNFCriollas de CaguasFajardo
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