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Alexander Zverev conquista el US Open y prolonga la sequía estadounidense en los Grand Slam

El alemán derrotó en cuatro sets a Ben Shelton para sumar su segundo título grande, tras su coronación en Roland Garros

13 de septiembre de 2026 - 6:29 PM

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Alexander Zverev celebra tras derrotar a Ben Shelton en la final del US Open. (Kirsty Wigglesworth)
Por Eric Núñez / The Associated Press

Nueva York - Alexander Zverev conquistó su segundo título de Grand Slam y mantuvo la sequía de títulos de los hombres estadounidenses, vigente desde 2003, en los torneos más prestigiosos del tenis al derrotar el domingo 6-3, 7-6 (2), 5-7, 6-2 a Ben Shelton en la final del Abierto de Estados Unidos.

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Zverev logró por fin consagrarse en las grandes citas al coronarse en la arcilla de Roland Garros, y dio continuidad a ese éxito sumando el título de Nueva York, el cual se le había escapado amargamente en 2020.

En su primera experiencia como primer cabeza de serie en un Slam, aprovechó el titubeante comienzo de Shelton, quien disputaba su primera final de un major. El alemán completó un desempate casi impecable con su saque y maniató el intento de remontada de su rival zurdo ante un público que lo animaba con fervor.

Shelton buscaba convertirse en el primer estadounidense en atrapar un título de Grand Slam desde que Andy Roddick lo hiciera en Flushing Meadows en 2003, así como en el primer hombre negro en lograrlo desde Arthur Ashe en 1968.

El argentino Juan Martín del Potro se mantiene como el último jugador no europeo en conquistar un Slam, el US Open de 2009.

Tras su coronación en París, Zverev se convirtió en el primer jugador en conquistar sus dos primeros majors en el mismo año desde Jannik Sinner en 2024.

En 2020, el alemán confiaba obtener su primer título de un major en el US Open, pero dejó escapar una ventaja de dos sets ante Dominic Thiem, convirtiéndose en el primer hombre en hacerlo en una final del torneo desde 1949.

Zverev también alcanzó la final de Wimbledon y cerró este año con marca de 25-2 en partidos de Grand Slam.

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US OpenAbierto de Estados Unidos
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