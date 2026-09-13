Puerto Rico supera a Curazao y mantiene vivo el sueño olímpico

Con parciales de 25-18, 25-22 y 25-23 ante Curazao, la Selección Nacional masculina de voleibol avanzó este domingo a los cuartos de final del Preolímpico de Norceca, que se disputa en Canadá.

Puerto Rico jugará este lunes ante el perdedor del partido del domingo entre Cuba y Estados Unidos por un boleto a las semifinales.

El Preolímpico se disputa como parte del Campeonato Norceca y otorga un solo boleto a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. Estados Unidos no cuenta para efectos de la clasificación olímpica, ya que tiene su plaza asegurada por ser el país anfitrión de los Juegos.

El voleibol masculino puertorriqueño nunca ha participado en unos Juegos Olímpicos y su clasificación a Los Ángeles 2028 luce complicada, aun cuando Estados Unidos ya tiene asegurado su boleto. Equipos como Cuba, Canadá y México han mostrado un nivel superior al de los boricuas en el torneo.

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Este domingo ante Curazao, la Selección evitó que el encuentro se extendiera a un cuarto parcial. Los caribeños llegaron a dominar 23-22 el tercer set, pero Puerto Rico respondió con tres puntos consecutivos para cerrar el partido. La reacción comenzó con un ataque de Gregory Torres, seguido por un error ofensivo del rival y un remate de Jair Santiago que selló la victoria.

Santiago lideró a los boricuas con 14 puntos. Los esquinas Pedro Molina y Pelegrín Vargas, hijo, aportaron 10 ataques positivos cada uno. Por su parte, los centrales Jonathan Rodríguez y Eliel Salva se combinaron para 13 ataques positivos y cuatro bloqueos para punto.

Puerto Rico avanzó a los cuartos de final con marca de 1-2 en la etapa preliminar y en el tercer puesto del Grupo A. Sus dos derrotas fueron ante México y Canadá.

En el otro partido de cuartos de final, República Dominicana se medirá al perdedor del encuentro del domingo entre México y Canadá.

El torneo reúne a ocho equipos, divididos en dos grupos de cuatro. Los ganadores de cada grupo avanzan directamente a las semifinales, mientras que los equipos que terminan segundos y terceros disputan los cuartos de final bajo el formato de cruces entre grupos: 2A vs. 3B y 2B vs. 3A.

El Preolímpico representa la primera de tres vías para clasificar a Los Ángeles 2028.

La segunda será el Campeonato Mundial de 2027, que otorgará tres plazas adicionales a las cinco que se reparten en 2026 mediante los respectivos campeonatos continentales.