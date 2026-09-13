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Decelise Champion debuta por todo lo alto con las Badgers de Wisconsin

En su primer juego en la NCAA, la juvenil atacante terminó con doble dígito en puntos en la victoria sobre Texas A&M

13 de septiembre de 2026 - 3:59 PM

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Decelise Champion bloquea un balón durante su estreno en el voleibol colegial. (Uwbadgers.com)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

La prospecto voleibolista boricua Decelise Champion hizo este fin de semana su debut en la NCAA con una actuación de doble dígito para las Badgers de la Universidad de Wisconsin, que derrotaron 3-2 a Texas A&M, vigentes campeonas nacionales.

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La también prospecto boricua Grace López aportó seis puntos para Wisconsin, sexto equipo clasificado a nivel colegial.

Champion totalizó 12 puntos en la victoria, ocho de ellos en ataques. Los otros cuatro fueron producto de ocho bloqueos asistidos, que contabilizan 0.5 puntos cada uno en las estadísticas de la NCAA. También sumó cuatro defensas.

La opuesto convirtió ocho ataques en 26 swings y cometió tres errores en remates.

Champion, López y Wisconsin regresaban a cancha este domingo para enfrentar a las Longhorns de la Universidad de Texas, novenas en la clasificación de la NCAA.

Las Badgers llegan al encuentro con marca de 4-3 y una racha de tres victorias consecutivas.

Champion y López forman un junte único de boricuas en un programa de voleibol de alto nivel en la NCAA. López se encuentra en su último año de elegibilidad.

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NCAAVoleibolSelección Nacional de Voleibol Femenino
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Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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