Decelise Champion debuta por todo lo alto con las Badgers de Wisconsin

La prospecto voleibolista boricua Decelise Champion hizo este fin de semana su debut en la NCAA con una actuación de doble dígito para las Badgers de la Universidad de Wisconsin, que derrotaron 3-2 a Texas A&M, vigentes campeonas nacionales.

La también prospecto boricua Grace López aportó seis puntos para Wisconsin, sexto equipo clasificado a nivel colegial.

Champion totalizó 12 puntos en la victoria, ocho de ellos en ataques. Los otros cuatro fueron producto de ocho bloqueos asistidos, que contabilizan 0.5 puntos cada uno en las estadísticas de la NCAA. También sumó cuatro defensas.

La opuesto convirtió ocho ataques en 26 swings y cometió tres errores en remates.

Champion, López y Wisconsin regresaban a cancha este domingo para enfrentar a las Longhorns de la Universidad de Texas, novenas en la clasificación de la NCAA.

Las Badgers llegan al encuentro con marca de 4-3 y una racha de tres victorias consecutivas.