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Javier Culson está fuera de peligro tras sufrir un percance de salud

El medallista olímpico contó el inesperado episodio que lo llevó a recibir atención médica y cómo marcha su recuperación

14 de septiembre de 2026 - 11:41 AM

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Javier Culson posa con la medalla de bronce que conquistó en los 400 metros con vallas durante los Juegos Olímpicos de Londres 2012. (Ramon " Tonito " Zayas / STAFF)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

El histórico atleta Javier Culson está recuperado y de regreso al trabajo luego de sufrir la pasada semana un percance de salud.

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El exatleta informó a través de sus redes sociales que sufrió una rabdomiólisis como consecuencia de una “deshidratación grave”.

“Gracias a Dios estoy fuera de peligro. Jamás pensé que llegara a una rabdomiólisis por deshidratacion grave siendo un exatleta que tanto cuidaba mi salud. Gracias a mi Dr. Ramón E. Negrón Rivera y al personal de Menonita de Cayey por la pronta acción de estabilizarme. Ya en casa, a seguir recuperando para proceder con los especialistas”, escribió Culson en su cuenta de Facebook.

Culson tiene 42 años. Luego de esa publicación, el ponceño también ha compartido fotos en las que aparece de regreso a sus labores en el Albergue Olímpico.

La rabdomiólisis es una afección médica grave que ocurre cuando las fibras del tejido muscular esquelético se dañan y se descomponen, liberando su contenido directamente en el torrente sanguíneo.

Hace cuatro Olimpiadas, en Londres 2012, Puerto Rico puso fin a una sequía de tres Juegos Olímpicos consecutivos sin conquistar medallas. Una de las preseas que terminó con aquella racha fue el bronce de Culson en los 400 metros con vallas. En esa misma edición, el luchador Jaime Espinal ganó una medalla de plata.

A partir de las medallas de Culson y Espinal, Puerto Rico inició una racha, todavía vigente, de cuatro Olimpiadas consecutivas con al menos una presea. En ese periodo llegaron también los primeros dos oros olímpicos de la historia de la isla, conquistados por la tenista Mónica Puig en Río 2016 y la vallista Jasmine Camacho-Quinn en Tokio 2020.

Además de su bronce olímpico, Culson es dos veces medallista mundial, ganador de una final de la Liga Diamante y medallista en Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos y del Caribe. También posee la marca nacional de los 400 metros con vallas, con tiempo de 47.72 segundos.

Tags
Javier CulsonSalud físicaAlbergue OlímpicoOlimpiadasatletismo
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Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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