Francisco Lindor y George Springer reciben nominaciones al Premio Roberto Clemente

Lindor y Springer forman parte de los 30 candidatos, uno por cada equipo de las Grandes Ligas. Los nominados fueron anunciados este lunes por MLB, que también abrió el proceso de votación para el público.

El premio reconoce al jugador que mejor representa el carácter, la participación comunitaria, la filantropía y las contribuciones positivas dentro y fuera del terreno, valores que ejemplificó en vida el fenecido astro boricua.

Este martes, 15 de septiembre, MLB celebrará la edición número 25 del Día de Roberto Clemente, jornada en la que las Grandes Ligas honran anualmente el legado del miembro del Salón de la Fama.

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El proceso de votación finalizará el 27 de septiembre y el resultado del público representará un voto dentro del panel que finalmente escogerá al ganador. En ese grupo se encuentran los hijos del expelotero, Enrique y Luis Roberto Clemente, además del comisionado de MLB, entre otros.

De los 30 nominados, 16 ya habían sido candidatos al premio en años anteriores. El ganador será reconocido durante la Serie Mundial.

Mookie Betts fue el ganador de la edición de 2025. Entre los puertorriqueños que han recibido el galardón figuran Yadier Molina (2018), Carlos Beltrán (2013), Carlos Delgado (2006) y Édgar Martínez (2004).

Compromiso más allá del terreno

MLB destacó que Lindor ha realizado durante 2026 una valiosa labor comunitaria, que incluye iniciativas de liderazgo en escuelas de Nueva York y recaudación de fondos para hospitales.

“En asociación con New Balance, Francisco lanzó ‘Líderes de Lindor’, un programa de desarrollo de liderazgo de un año para estudiantes del Programa de Medicina Deportiva de la Bayside High School. Centrado en la salud mental, la comunicación, el trabajo en equipo y el liderazgo, la iniciativa permite a Francisco mentorear personalmente a los estudiantes mientras les proporciona la confianza y las habilidades para convertirse en líderes en sus escuelas y comunidades”, publicó MLB.com.

“También en 2026”, agregó la página web, “Francisco se asoció con Dairy Queen y los Hospitales de la Red de Milagros para Niños en apoyo al Día del Tratamiento Milagroso, ayudando a recaudar fondos críticos para hospitales infantiles locales”.

Springer, por su parte, fue nominado por segunda ocasión. La primera fue en 2015, cuando pertenecía a los Astros de Houston.

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El jugador, de raíces utuadeñas, ha vivido con tartamudez desde la niñez y ha convertido su experiencia en una plataforma para ayudar a otros jóvenes que enfrentan la misma condición.

MLB.com destacó que Springer ha recaudado cientos de miles de dólares mediante un torneo de boliche que organiza anualmente en Toronto.