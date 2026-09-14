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Francisco Lindor y George Springer reciben nominaciones al Premio Roberto Clemente

El cagüeño suma su cuarta nominación consecutiva, mientras que el jardinero de Toronto figura por segunda ocasión

14 de septiembre de 2026 - 2:46 PM

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El puertorriqueño Francisco Lindor, con el número 21 como un homenaje a su compatriota Roberto Clemente, mira al cielo, tras conectar un jonrón ante los Pirates de Pittsburgh.
El puertorriqueño Francisco Lindor, quien luce el número 21 en homenaje a su compatriota Roberto Clemente, fue nominado por cuarto año consecutivo. (carlos.rivera@gfrmedia.com)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

El cagüeño de los Mets de Nueva York, Francisco Lindor, fue nominado por cuarto año consecutivo al Premio Roberto Clemente, mientras que el jardinero de los Blue Jays de Toronto George Springer, de herencia utuadeña, recibió la distinción por segunda ocasión.

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Lindor y Springer forman parte de los 30 candidatos, uno por cada equipo de las Grandes Ligas. Los nominados fueron anunciados este lunes por MLB, que también abrió el proceso de votación para el público.

El premio reconoce al jugador que mejor representa el carácter, la participación comunitaria, la filantropía y las contribuciones positivas dentro y fuera del terreno, valores que ejemplificó en vida el fenecido astro boricua.

Este martes, 15 de septiembre, MLB celebrará la edición número 25 del Día de Roberto Clemente, jornada en la que las Grandes Ligas honran anualmente el legado del miembro del Salón de la Fama.

El proceso de votación finalizará el 27 de septiembre y el resultado del público representará un voto dentro del panel que finalmente escogerá al ganador. En ese grupo se encuentran los hijos del expelotero, Enrique y Luis Roberto Clemente, además del comisionado de MLB, entre otros.

De los 30 nominados, 16 ya habían sido candidatos al premio en años anteriores. El ganador será reconocido durante la Serie Mundial.

Mookie Betts fue el ganador de la edición de 2025. Entre los puertorriqueños que han recibido el galardón figuran Yadier Molina (2018), Carlos Beltrán (2013), Carlos Delgado (2006) y Édgar Martínez (2004).

Compromiso más allá del terreno

MLB destacó que Lindor ha realizado durante 2026 una valiosa labor comunitaria, que incluye iniciativas de liderazgo en escuelas de Nueva York y recaudación de fondos para hospitales.

“En asociación con New Balance, Francisco lanzó ‘Líderes de Lindor’, un programa de desarrollo de liderazgo de un año para estudiantes del Programa de Medicina Deportiva de la Bayside High School. Centrado en la salud mental, la comunicación, el trabajo en equipo y el liderazgo, la iniciativa permite a Francisco mentorear personalmente a los estudiantes mientras les proporciona la confianza y las habilidades para convertirse en líderes en sus escuelas y comunidades”, publicó MLB.com.

“También en 2026”, agregó la página web, “Francisco se asoció con Dairy Queen y los Hospitales de la Red de Milagros para Niños en apoyo al Día del Tratamiento Milagroso, ayudando a recaudar fondos críticos para hospitales infantiles locales”.

Springer, por su parte, fue nominado por segunda ocasión. La primera fue en 2015, cuando pertenecía a los Astros de Houston.

El jugador, de raíces utuadeñas, ha vivido con tartamudez desde la niñez y ha convertido su experiencia en una plataforma para ayudar a otros jóvenes que enfrentan la misma condición.

MLB.com destacó que Springer ha recaudado cientos de miles de dólares mediante un torneo de boliche que organiza anualmente en Toronto.

“Desde 2023, George ha organizado el beneficio anual de boliche George Springer en Toronto, recaudando fondos críticos y concienciación para la Fundación Jays Care y la Asociación de Tartamudez para los Jóvenes (SAY). Lo que comenzó como una oportunidad para unir a las personas en torno a dos causas se ha convertido en un evento comunitario emblemático. En cuatro años, el beneficio ha recaudado más de $500,000, ayudando a apoyar programas que cambian la vida de jóvenes que tartamudean y de niños que participan en la programación de Jays Care en todo Canadá”, sentenció MLB.

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Roberto ClementeGrandes LigasFrancisco LindorGeorge SpringerBéisbol
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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