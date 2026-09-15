Las Cangrejeras debutan con amplia victoria sobre las Ganaderas

Las Cangrejeras de Santurce vencieron el lunes 71-45 a las Ganaderas de Hatillo en su primer partido de la temporada del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF), celebrado en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan.

Teana Muldrow encabezó la ofensiva de Santurce con 15 puntos y nueve rebotes, mientras que Shae Kelley aportó 13 tantos y 12 capturas.

Las Cangrejeras dominaron la primera mitad 37-19, tras provocar 11 pérdidas de balón y convertirlas en 15 puntos.

“Poderlas limitar a un máximo de 13 puntos por parcial fue la clave del juego. Hicimos un gran trabajo en provocar que fallaran”, expresó el dirigente de Santurce, Fernando Casablanca, en la transmisión del encuentro.

Por Hatillo, Dontavia Waggoner sumó 21 puntos y seis rebotes, y Okako Adika terminó con 11 tantos y 11 capturas.

Las Ganaderas quedaron con marca de 1-1, mientras que Santurce inició con 1-0.