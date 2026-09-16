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Víctor Caratini resuelve un maratón de 13 entradas ante los Yankees de Nueva York

El bateador emergente conectó el imparable que selló la victoria de los Twins de Minnesota

16 de septiembre de 2026 - 7:02 PM

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Víctor Caratini conectó una recta en cuenta de 0-1. (Matt Krohn)
Por Dave Campbell / The Associated Press

Minneapolis - Luke Keaschall se fue de 5-3 y anotó desde la segunda base con el sencillo de Víctor Caratini que puso fin al juego en la entrada número 13 el miércoles, y los Twins de Minnesota superaron 5-4 a los Yankees de Nueva York.

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Después de que los relevistas de los Yankees lograran que los Twins batearan para doble matanza para cerrar las entradas novena, décima y duodécima, John Schreiber (2-4) cargó con la derrota, pese a su buena actuación.

Al comenzar la decimotercera entrada, con Keaschall en segunda, el bateador emergente Caratini conectó una recta hundida en cuenta de 0-1 que salió directamente por el medio del terreno. El campocorto novato George Lombard Jr. se lanzó hacia la pelota, pero esta se deslizó por debajo de su guante.

Los Yankees (88-64), que llegaron al juego con un déficit de 3 1/2 juegos detrás del líder del Este de la Liga Americana, Tampa Bay, sacaron al toletero estelar Aaron Judge para poner a un emergente en la sexta debido a una rigidez en la parte baja de la pierna derecha.

Tommy Nance (3-3) lanzó una entrada número 13 perfecta por los Twins (71-81), que evitaron una barrida de tres juegos e igualaron la serie de la temporada, de seis partidos, con su viejo némesis.

Los Yankees tienen marca de 130-49 contra Minnesota en las últimas 25 temporadas, incluido 16-2 en la postemporada.

Los bateadores de los Yankees se poncharon 17 veces para igualar su máximo de la temporada, incluidas cinco de Spencer Jones, y dejaron a 13 hombres en base, su mayor cifra de la campaña.

El abridor de los Yankees, Carlos Rodón, permitió dos carreras en seis entradas, incluido el jonrón de Ryan Kreidler en la quinta. Fue relevado por Clarke Schmidt, quien hizo su primera aparición en 14 meses tras una cirugía de codo.

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Victor CaratiniTwins de MinnesotaMLBYankees de Nueva York
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