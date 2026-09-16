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Rafa Campos deja atrás su peor racha del año y encara una nueva prueba en el PGA

El golfista puertorriqueño llega a su vigésimo torneo de la temporada luego de conseguir dos resultados alentadores durante el verano

16 de septiembre de 2026 - 5:20 PM

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Rafael Campos viene de obtener dos de sus mejores resultados en el año, un decimoquinto lugar el 12 de julio en Kentucky y un vigésimo quinto el 9 de agosto en Carolina del Norte. (George Walker IV)
Antolín Maldonado Ríos
Por Antolín Maldonado Ríos
Periodista de Deportes antolin.maldonado@gfrmedia.com

El golfista puertorriqueño Rafael “Rafa” Campos se apresta a jugar este fin de semana en su vigésimo torneo del año, cuando tome parte desde el jueves en el Biltmore Championship Asheville en Carolina del Norte.

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Campos, único puertorriqueño en la actualidad activo en la gira de la Professional Golf Association (PGA), viene de dos buenas actuaciones durante el verano, luego de fallar múltiples veces en hacer el corte, durante una racha que llegó a siete eventos consecutivos.

Esa racha negativa comenzó inmediatamente después de jugar en marzo en el Puerto Rico Open, en el que concluyó en la decimosexta posición y obtuvo una bolsa de $63,000 en el campo del Grand Reserve Golf Club de Río Grande.

Después de eso, entre el 22 de marzo y el 14 de junio fue a siete torneos del PGA en los que no hizo el corte.

Su siguiente prueba fue el John Deere Classic, en Silvis, Illinois, en el que arrancó empatando su mejor ronda en el año hasta entonces, en un torneo completo. Firmó una tarjeta de 66 golpes en el día inicial.

Antes de eso su mejor jornada en esta temporada había sido precisamente una de 66 golpes en The Amerian Express, en La Quinta, California, a finales de enero.

Después del John Deere Classic reaccionó y obtuvo un decimoquinto lugar en el ISCO Championship en Louisville, Kentucky, luego de firmar tarjetas de 66, 67, 66 y 70 golpes en la cuatro rondas, para su mejor nota general en un evento en 2026, con 269 golpes, 11 bajo par. Esa actuación fue buena para un premio de $63,000, al igual que en el Puerto Rico Open.

Tras fallar en los siguientes tres certámenes en hacer el corte, emergió en el Wyndham Championship, en Greensboro, Carolina del Norte, donde concluyó en el ‘Top 25′ y obtuvo una bolsa mayor de $68,212.

Allí en el Sedgefield Country Club registró su mejor actuación en lo que va de año, un 65 en el primer día de acción. Añadió rondas de 69, 69 y 68, totalizando 271 golpes, nueve bajo par.

En resumen, Campos ha jugado cinco torneos completos, de 19 en total, y tiene tres ‘Top 25′ en 2026. Ha acumulado 104 puntos en la Copa FedEx, en la que ocupa la posición número 161.

Tags
Rafa CamposPGABaltimoreGolf
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Antolín Maldonado Ríos
Antolín Maldonado RíosArrow Icon
Periodista con más de 30 años de experiencia en prensa escrita, especializado en reportajes de investigación y artículos de análisis, presentando la otra cara de la información deportiva. Graduado en 1994 de...
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