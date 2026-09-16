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Puerto Rico tropieza otra vez con México y queda fuera del Preolímpico del voleibol masculino

La Selección Nacional sufrió su cuarta derrota consecutiva ante los mexicanos este verano

16 de septiembre de 2026 - 4:46 PM

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Puerto Rico tampoco había logrado la clasificación directa al Campeonato Mundial durante el torneo. (Suministrada)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

Con parciales de 26-24, 33-31 y 25-16, Puerto Rico perdió este miércoles ante México en el Campeonato Norceca de voleibol masculino y no clasificó al Preolímpico que se jugará este fin de semana.

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Previo a la derrota en el torneo con sede en Canadá, Puerto Rico tampoco había conseguido la clasificación directa al Mundial de 2027 al quedar fuera de las semifinales del Campeonato Norceca, que otorga tres plazas para ese evento.

En el partido entre México y Puerto Rico estaba en juego el quinto lugar del Campeonato Norceca y, además, el último boleto al Preolímpico.

Cuba, Canadá, México y República Dominicana serán los equipos que disputarán el Preolímpico, que otorgará al campeón un boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Mientras, Cuba, Canadá, República Dominicana y Estados Unidos disputarán los tres pasajes disponibles al Mundial de 2027.

La Selección podría conseguir su boleto mundialista mediante el ranking de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB). Para ello, tendría que figurar al 26 de octubre entre los mejores 15 equipos del escalafón que todavía no hayan asegurado su clasificación al Mundial.

En cuanto a Los Ángeles 2028, Puerto Rico todavía podría obtener la clasificación mediante el Campeonato Mundial o a través del ranking de la FIVB.

La derrota del miércoles fue la cuarta consecutiva de Puerto Rico ante México durante este verano.

Este miércoles, Puerto Rico estuvo al frente en el marcador en gran parte del primer set. Su última ventaja fue 21-20. Los boricuas consiguieron extender el set más allá de los 25 puntos, pero finalmente cedieron 26-24.

El segundo parcial resultó todavía más cerrado. Ninguno de los dos equipos consiguió una ventaja mayor de tres puntos y Puerto Rico llegó a tener siete oportunidades para ganar el set, desde el 25-24 hasta el 31-30. Sin embargo, no logró concretarlas y México terminó imponiéndose 33-31.

México dominó con mayor comodidad el tercer parcial, 25-16, para completar la victoria en tres sets.

Pelegrín Vargas encabezó la ofensiva de Puerto Rico con 18 puntos, mientras Jair Santiago y Pedro Molina aportaron 10 tantos cada uno.

Tags
Selección Nacional de Voleibol masculinoNorcecaPreolímpicoMundialMéxico
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Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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