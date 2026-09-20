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Grand slam de Acuña Jr. saca a los Astros del liderato del Oeste de la Liga Americana

Atlata volvió a vencer a Houston, a un juego de los Rangers de Texas en la lucha por el banderín divisional

20 de septiembre de 2026 - 12:47 AM

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El pelotero de los Braves de Atlanta, Ronald Acuña Jr., conecta un grand slam durante la séptima entrada de un partido de béisbol contra los Astros de Houston en Houston, el sábado 19 de septiembre de 2026. (Foto AP/Ashley Landis) (Ashley Landis)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Houston - El venezolano Ronald Acuña Jr. conectó un grand slam de la ventaja en la séptima entrada, y los Braves de Atlanta vencieron a Houston 6-3 la noche del sábado para sacar a los Astros del liderato del Oeste de la Liga Americana.

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Houston (77-78) quedó a un juego de Texas (78-77) y está dos juegos detrás de los White Sox de Chicago (79-76) en la pelea por el último comodín de la Liga Americana. Los Astros habían tenido al menos una parte del liderato divisional cada día desde el 25 de agosto.

Atlanta aseguró el viernes su octava clasificación a los playoffs en nueve temporadas y está en posición de asegurar su primer título del Este de la Liga Nacional desde 2023 el domingo.

Acuña conectó un jonrón ante el dominicano Bryan Abreu para su segundo grand slam de la temporada y el quinto de su carrera en las Grandes Ligas.

Grant Holmes (10-5) permitió dos carreras y ocho hits en seis entradas.

El dominicano Yainer Díaz conectó un doble impulsor, el venezolano José Altuve tuvo tres hits por Houston, mientras que el mexicano Isaac Paredes se fue de 2-3 con un jonrón, una base por bolas y dos carreras impulsadas.

Raisel Iglesias lanzó una novena entrada perfecta para su 34º salvamento en 37 oportunidades.

Tags
Astros de HoustonBraves de AtlantaGrandes LigasMLB
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