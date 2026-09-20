Grand slam de Acuña Jr. saca a los Astros del liderato del Oeste de la Liga Americana

Houston - El venezolano Ronald Acuña Jr. conectó un grand slam de la ventaja en la séptima entrada, y los Braves de Atlanta vencieron a Houston 6-3 la noche del sábado para sacar a los Astros del liderato del Oeste de la Liga Americana.

Houston (77-78) quedó a un juego de Texas (78-77) y está dos juegos detrás de los White Sox de Chicago (79-76) en la pelea por el último comodín de la Liga Americana. Los Astros habían tenido al menos una parte del liderato divisional cada día desde el 25 de agosto.

Atlanta aseguró el viernes su octava clasificación a los playoffs en nueve temporadas y está en posición de asegurar su primer título del Este de la Liga Nacional desde 2023 el domingo.

Acuña conectó un jonrón ante el dominicano Bryan Abreu para su segundo grand slam de la temporada y el quinto de su carrera en las Grandes Ligas.

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Grant Holmes (10-5) permitió dos carreras y ocho hits en seis entradas.

El dominicano Yainer Díaz conectó un doble impulsor, el venezolano José Altuve tuvo tres hits por Houston, mientras que el mexicano Isaac Paredes se fue de 2-3 con un jonrón, una base por bolas y dos carreras impulsadas.