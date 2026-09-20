Richie Palacios conecta sencillo impulsor en la novena y los Rays dejan en el terreno a Boston

El boricua Richie Palacios dejó caer un elevado en el jardín derecho corto en la novena entrada para que anotara el dominicano Junior Caminero y dar el sábado a los Rays de Tampa Bay una victoria 2-1 sobre los Red Sox de Boston.

Tampa Bay, que tiene tres triunfos dejando tendido al rival en su actual estadía en casa, redujo a cinco juegos su número mágico para asegurar el título del Este de la Liga Americana. Los Yankees, segundos, estaban en Arizona el sábado por la noche.

Antes del sencillo de Palacios, los Rays estaban de 17-0 con corredores en posición de anotar en los dos primeros juegos de la serie. Los Rays, ya con boleto a la postemporada y ganadores de siete de sus últimos ocho, aprovecharon dos botes afortunados en la novena.

En su intento por asegurar un boleto de comodín, los Medias Rojas desperdiciaron una gran oportunidad en la parte alta de la novena.

Ante el cerrador Bryan Baker (4-2) en un juego empatado, Boston consiguió el doble de Caleb Durbin y el triple del mexicoamericano Jarren Duran.