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Muere a los 93 años Bob Pettit, primer MVP de la NBA

Al día de hoy, la leyenda ocupaba el puesto 45 entre los máximos anotadores en la historia de la NBA

25 de septiembre de 2026 - 10:15 PM

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Bob Pettit se proclamó campeón de la NBA en 1958. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Bob Pettit, primer premiado como MVP de la NBA en la temporada 1955-1956, murió a los 93 años este miércoles, según informó hoy, jueves, su alma mater, la Universidad Estatal de Luisiana (LSU).

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Tras su éxito en LSU, Pettit jugó once temporadas con los Hawks, la primera en Milwaukee y la siguiente década en St. Louis. La franquicia se trasladó posteriormente a Atlanta, donde permanece actualmente.

Pettit tiene su dorsal ‘9’ retirado por los Hawks y el ’50′ por los LSU Tigers.

Nacido en Baton Rouge (Luisiana) en 1932, se proclamó campeón de la NBA en 1958 y fue el primer MVP de la competencia, premio que recibió en 1956, cuando comenzó a otorgarse en la décima temporada de la liga.

Pettit, de hecho, fue dos veces MVP, después de ganar otra vez el premio en 1959.

Tras once temporadas, Pettit se retiró después de la campaña 1964-65 como máximo anotador histórico de la NBA en ese momento, con 20.880 puntos, y segundo en rebotes, con 12.849. Terminó su carrera con unos promedios de 26,4 puntos y 16,2 rebotes por partido.

Tras retirarse, en 1970 fue incluido en el Salón de la Fama del Baloncesto. A día de hoy, Pettit está en el número 45 de máximos anotadores de la historia de la NBA, justo detrás de Pau Gasol.

El exjugador de la NBA Bob Pettit saluda al entonces ala-pívot de los San Antonio Spurs, Tim Duncan, antes del inicio del partido entre los Spurs y los New Orleans Hornets, el lunes 7 de enero de 2013, en Nueva Orleans.
El exjugador de la NBA Bob Pettit saluda al entonces ala-pívot de los San Antonio Spurs, Tim Duncan, antes del inicio del partido entre los Spurs y los New Orleans Hornets, el lunes 7 de enero de 2013, en Nueva Orleans. (Bill Haber)

“Más allá de sus logros, entre ellos 11 selecciones para el All-Star y el título de la NBA conquistado con los Hawks en 1958, Bob fue un verdadero embajador de este deporte y un referente para innumerables aficionados”, dijeron los Hawks en un comunicado.

“Su camiseta con el número 9 -añadieron-, retirada por el equipo, sigue colgada con orgullo en el State Farm Arena como un recuerdo permanente del impacto que tuvo en nuestra organización”.

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