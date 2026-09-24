Todo se decide este fin de semana: así están las últimas luchas por la postemporada de MLB

Con solo dos divisiones por definir a sus campeones en 2026, la mayor atención en los últimos cuatro juegos de la temporada regular de Grandes Ligas estará puesta en la Central y el Oeste de la Liga Americana, desde este jueves hasta el domingo.

En la Nacional, ya están definidos los tres campeones divisionales de la temporada regular: Atlanta, Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles.

En ambos circuitos, los tres espacios adicionales para avanzar a la postemporada por vía del ‘wild card’ también están casi definidos, con una remota oportunidad para los Rangers de Texas, en la Americana, y los Diamondbacks de Arizona, en la Nacional.

Cleveland, que amaneció el jueves con récord de 82-76, tiene ventaja de un juego sobre los White Sox de Chicago (81-77) en el primer lugar de la División Central de la Americana. Los White Sox no solo ocupan hasta ahora el primer comodín de su circuito, sino que todavía pueden recuperar el liderato que tuvieron durante parte de la campaña y ganar su división.

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Pero Chicago necesitará ganar un partido más que Cleveland durante el fin de semana. Si ocurre así, ambos terminarían empatados al finalizar la temporada regular, lo que les daría a los White Sox el título divisional por haber dominado 7-6 la serie particular entre ambos conjuntos durante el año.

De todas formas, independientemente de quién gane la División Central, hay una buena posibilidad de que el segundo entre Cleveland y Chicago se quede con uno de los comodines de la Americana, dependiendo de lo que ocurra en los últimos partidos. Hay dos espacios de ‘wild card’ asegurados para los Yankees de Nueva York y los Red Sox de Boston.

Si Cleveland y Chicago consiguen el mismo récord en los últimos cuatro partidos —por ejemplo, 4-0 o 3-1— cerrarán la fase regular en las mismas posiciones que ocupan ahora, con los Guardians primeros.

En el papel, los White Sox parecen tener un calendario ligeramente más favorable. Aunque vienen de perder el miércoles ante los Royals, ganaron el primer juego de la serie el martes y dominan 8-4 la serie particular del año antes de medirse nuevamente contra ellos este jueves. Los últimos tres juegos de la temporada para los White Sox serán contra los sotaneros Rockies de Colorado, a quienes no se habían enfrentado en 2026.

Kansas City tiene la quinta peor marca de la temporada en las Mayores, con 68-90. Colorado, por su lado, tiene el peor registro, con 57-101.

Por su parte, los Guardians tienen un choque pendiente este jueves contra Boston, que ya les ganó 1-0 el miércoles. Cleveland pierde 3-2 la cerrada serie particular contra los Red Sox. Los Guardians cerrarán la fase regular contra los propios Royals, con quienes están empatados 5-5 en la serie particular.

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Crítico panorama en el Oeste

En el Oeste de la Americana, el panorama es igual o más cerrado que en la Central, pero resulta crítico porque el equipo que pierda la división entre los Astros de Houston y los Rangers de Texas no parece tener oportunidad alguna por la vía del ‘wild card’. Antes de la acción del jueves, Texas es el que está fuera de la clasificación, pues se encuentra a tres juegos del tercer y último comodín, que ocupan los White Sox.

Los Rangers, aunque tienen el mismo récord que los Astros, ambos con 78-80, están en peor situación porque ya perdieron 9-4 la serie particular contra Houston. Eso significa que, si terminan empatados al concluir la temporada regular el domingo, Texas quedará eliminado.

En los cuatro partidos que le quedan a cada equipo, Texas necesita ganar uno más que Houston. Si los Rangers ganan sus cuatro juegos restantes, pero los Astros también lo hacen, no les servirá para conquistar la división.

En ese escenario, Texas terminaría con récord de 82-80. Y, en ese caso, la única manera de clasificar por el ‘wild card’ sería que Chicago perdiera sus cuatro juegos o, en su lugar, que los White Sox ganaran la División Central.

Pero, bajo esa hipotética situación, los Guardians también tendrían que perder sus cuatro partidos para que Texas asegure un empate con la misma marca de 82-80. Así, los Rangers se quedarían con el tercer comodín por haber dominado 4-2 la serie particular contra Cleveland.

Houston parece tener el itinerario más favorable en la recta final. Sus cuatro partidos restantes son contra los Athletics, que tienen el peor récord de las Mayores (63-95), aunque estos dominan 5-4 la serie particular contra los Astros.

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Los Rangers, en cambio, tienen un juego pendiente contra los Mets y tres para cerrar contra los Twins de Minnesota. Texas no ha ganado un solo partido contra esos dos equipos en 2026, en un total de cinco enfrentamientos.

La situación del ‘wild card’ en la Liga Nacional no luce tan complicada. San Diego, Chicago y Filadelfia ocupan los tres espacios clasificatorios y, fuera de ellos, el único equipo que todavía no está eliminado es Arizona, que se encuentra a tres juegos.