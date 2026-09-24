Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
24 de septiembre de 2026
84°Lluvias dispersas
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Chicago tendrá sus dos equipos en los ‘playoffs’ de MLB: los Cubs clasifican por segundo año consecutivo

Pete Crow-Armstrong se robó la base número 40 y ya tenía 45 jonrones para unirse al club 40/40

24 de septiembre de 2026 - 6:02 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Pete Crow-Armstrong, jardinero central de los Cubs, es bañado con cerveza por compañeros de equipo luego de la clasificación de Chicago a 'playoffs'. (Melissa Tamez)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Chicago - Pete Crow-Armstrong se unió al club 40-40 al robarse su base número 40, además de sus 45 jonrones, y los Cubs de Chicago aseguraron su segundo boleto consecutivo a la postemporada al doblegar el jueves 2-1 a los Marlins de Miami.

RELACIONADAS

Seiya Suzuki conectó un jonrón por los Cubs (88-71), que se garantizaron uno de los tres boletos de comodín de la Liga Nacional.

Chicago también fue comodín el año pasado, cuando los Cubs vencieron a San Diego en la primera ronda y perdieron ante Milwaukee en una serie divisional.

Los Cubs disputarán postemporadas consecutivas por primera vez desde cuatro seguidas entre 2015 y 2018, periodo que en 2016 incluyó su primer campeonato desde 1908.

Los Cubs aseguraron su boleto poco después de que sus vecinos White Sox certificaran su pase a la postemporada con una victoria 9-1 en Kansas City.

Así la ‘Ciudad de los Vientos’ tendrá a sus dos equipos en la postemporada de Grandes Ligas.

Miami (78-81) tenía asegurada su tercera temporada consecutiva sin acabar con más victorias que derrotas.

Favorito para ganar el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, Crow-Armstrong se convirtió en el séptimo jugador 40-40, al sumarse a un grupo que incluye a Shohei Ohtani de los Dodgers de Los Ángeles y Ronald Acuña Jr. de los Bravos de Atlanta. José Canseco fue el primero, con los Atléticos de Oakland de 1988.

Crow-Armstrong conectó su jonrón número 45 durante la victoria 9-1 del domingo en Cincinnati, ampliando su mejor marca personal. Lidera las Mayores en ese rubro.

La estrella de 24 años recibió una base por bolas abriendo el juego ante Tyler Phillips en la primera entrada y se robó la segunda base en el siguiente lanzamiento a Suzuki para su robo número 40 en 47 intentos. Los aficionados corearon “MVP” mientras la pantalla gigante del Wrigley Field anunciaba la hazaña.

Ohtani fue el jugador anterior con una temporada de al menos 40-40, al conectar 54 jonrones y robarse 59 bases con los Dodgers en 2024.

Acuña conectó 41 jonrones y se robó 73 bases con Atlanta en 2023. Alfonso Soriano (2006 con Washington), Alex Rodríguez (1998 con Seattle) y Barry Bonds (1996 con San Francisco) son los otros jugadores 40-40.

Matthew Boyd (10-5) permitió una carrera, cinco hits y dos bases por bolas en siete entradas, y Ryan Zeferjahn lanzó una novena perfecta para su séptimo salvamento y completar un juego de cinco hits.

Ian Happ conectó un triple ante Jack Ralston (0-2) para abrir la sexta y anotó tres lanzamientos después con el sencillo de Nico Hoerner, rompiendo el empate 1-1.

Jakob Marsee, de Miami, conectó un sencillo impulsor en la tercera, y Suzuki pegó su jonrón número 26 en la quinta, un batazo ante Jack Ralston.

Tags
Cubs de ChicagoPlayoffsMLBGrandes Ligas
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 24 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: