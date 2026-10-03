Javier Mojica es agente libre, pero no se moverá de los campeones Vaqueros en el BSN

Mientras disfruta de sus primeras semanas como padre primerizo, el veterano escolta Javier Mojica firmará próximamente un nuevo contrato para regresar con los bicampeones Vaqueros de Bayamón para el torneo 2027.

De 42 años, Mojica lleva un par de temporada pactando año a año con los máximos monarcas del Baloncesto Superior Nacional (BSN). Suma nueve temporada consecutivas con el quinteto de la Ciudad del Chicharrón.

El pasado agosto conquistó su sexto campeonato en la liga y el quinto con los Vaqueros. En septiembre se convirtió en padre de Drago, fruto de su relación con la española María Sánchez.

Mojica debutó en 2007 con Fajardo.

“Eso se va a realizar ya pronto. Él va a esta con Bayamón si esa es la pregunta”, dijo José París, agente del canastero, a El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

“Para este año es prácticamente un´done deal’. No quiere jugar en ningún otro sito. Es cuestión de poner una firma con los puntos donde tienen que ir. No es nada complicado", añadió.

1 / 26 | En imágenes: así festejó Bayamón el ‘back-to-back’ del BSN. Los Vaqueros de Bayamón celebran su campeonato número 18 del BSN. - JOSEPH COLON 1 / 26 En imágenes: así festejó Bayamón el ‘back-to-back’ del BSN Los Vaqueros de Bayamón celebran su campeonato número 18 del BSN. JOSEPH COLON Compartir

Mojica promedió 10.7 puntos en 34 partidos con los Vaqueros en 2026. Durante la temporada, alcanzó los 7,000 puntos y se convirtió en el jugador número 27 en la historia del BSN en arribar a esa cifra.

Además, ascendió al cuarto lugar en la lista histórica de triples anotados, liderada por Larry Ayuso. El segundo puesto lo ocupa su actual dirigente en Bayamón Christian Dalmau, mientras que en el tercer encasillado figura Pablito Alicea.

Con el nombre de Mojica prácticamente tachado de la lista de agentes libres, en el mercado figuran los nombres de Manny Camper, David Huertas, Benito Santiago Jr., Juan Pablo Piñeiro, Alex Abreu, Gabriel Belardo, Chris Gastón, Jonathan García, K.J. Maura, Wilfredo Rodríguez, Tyler Polo y Xavier Zambrana, entre otros.

Los Vaqueros se convirtieron en el primer conjunto en ganar campeonatos consecutivos desde los Leones de Ponce en 2014 y 2015.

En 2027, Bayamón irá tras un tercer campeonato seguido, algo que no se consigue en la liga desde la dinastía de los Cangrejeros de Santurce entre 1998 y 2001.