Un sencillo de Ramón Rodríguez en la octava entrada llevó a los Senadores de San Juan a una victoria, 4-3, sobre los Leones de Ponce en la continuación de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Con el resultado, San Juan coloca su récord en 3-7 y detiene en cuatro su racha de derrotas consecutivas. En tanto, Ponce pone el suyo en 6-5 dejando atrás que llevaba cuatro triunfos seguidos.

La séptima entrada resultó ser la de la suerte para los locales. La novena capitalina congestionó el tráfico de camisas blancas y, con un sencillo de Roby Enríquez, Díaz y el bateador emergente Santino Rosso anotaron para empatar el partido 3-3.

En la octava, lograron la ventaja definitiva. Luego de un out, Oscar Colás pegó un indiscutible al jardín central y García recibió un boleto gratis del derecho Andrew Marrero para que se ocuparan las primeras dos almohadillas. Acto seguido, Rodríguez conectó una línea al jardinero izquierdo para impulsar en las piernas de Colás la cuarta anotación sanjuanera.

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Marrero (0-1) cargó con el revés en su relevo de una entrada y un tercio. En tanto, el japonés Narita Haruse consiguió su primera victoria de la temporada al no permitir carreras en una entrada y un tercio. El derecho Ralph Garza se apuntó su primer salvamento en la temporada.

En Caguas, un elevado de sacrificio de Henry Ramos en la décima entrada le dio a los Cangrejeros de Santurce un triunfo, 4-3, sobre los Criollos en el Estadio Yldefonso Solá Morales.

Ahora, Caguas tiene marca de 7-3, cayendo por primera vez como locales. Santurce posee registro de 6-5 y provocó un empate con Ponce en el segundo lugar de la tabla de posiciones.