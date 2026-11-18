Las Atenienses de Manatí se colocaron el martes a un triunfo de volver a la final del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) al vencer, 91-87, a las Criollas de Caguas en el Coliseo Roger Mendoza.

Con el triunfo en la carretera, las Atenienses tomaron ventaja de 2-0 en la semifinal, pautada al mejor de cinco desafíos, y quedaron a una victoria de conseguir su boleto al baile de coronación por segundo año consecutivo.

Manatí tendrá la oportunidad de completar la barrida este jueves cuando reciba la visita del quinteto criollo en el Coliseo Juan Aubín Cruz.

Empate a 87 con 26 segundos por jugarse, Chelsea Mitchell recibió una falta y convirtió su intento desde la línea de tiros libres para colocar a Manatí al frente por un punto.

Posteriormente, Kaela Hilaire acudió a la línea de suspiros y anotó sus dos oportunidades para ampliar la ventaja a 90-87, con apenas 7.9 segundos restantes.

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Caguas tuvo una última oportunidad de igualar el encuentro, pero el intento de tres puntos de Dre Una Edwards no encontró el aro. Mitchell recibió una falta en la siguiente jugada y sumó el último punto desde la línea de tiro libre.

Camryn Taylor encabezó la ofensiva de Manatí con 20 puntos y cinco rebotes. India Pagán aportó 15 unidades, mientras que Mitchell y Oderah Chidom terminaron con 13 tantos cada una.

Por las Criollas, Katie Villarini fue la máxima anotadora del duelo con 28 puntos. Edwards registró una impresionante actuación de 27 unidades y 16 rebotes, mientras que Tea Cooper agregó 23 tantos.

Pollitas abren semifinal con triunfo

En Isbaela, las Pollitas defendieron su cancha ante más de 4,000 aficionados al vencer 73-62 a las Gigantes de Carlina Coliseo José “Buga” Abreu.

El segundo partido de la semifinal se celebrará el jueves el Coliseo Guillermo Angulo.

El conjunto isabelino hizo valer su condición de local desde el comienzo del encuentro y estableció el ritmo ofensivo durante el primer parcial, que dominó 27-15. Las Pollitas mantuvieron el control en el segundo periodo y se fueron al descanso con una ventaja de 12 puntos, 41-29.

Las Gigantes redujeron la diferencia a seis tantos, 54-48, al concluir el tercer parcial.

Sin embargo, las Pollitas consiguieron ampliar su ventaja en el periodo final y protegieron la delantera hasta asegurar el triunfo por 11 puntos, ante el respaldo de su afición.

Quionche Carter fue la principal figura ofensiva de las ganadoras con 28 puntos, ocho rebotes y dos asistencias. Camille Zimmerman aportó un doble-doble de 12 unidades y 10 capturas, mientras que Jaliena Sánchez y Nina de León contribuyeron con 10 puntos cada una.

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Isabela contó con cinco jugadoras que alcanzaron cifras dobles.