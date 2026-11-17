Los Nuevos Gigantes de Carolina del Voleibol Superior consiguieron el domingo su sexta victoria consecutiva y comenzarán el jueves la quinta semana del torneo igualados en victorias y derrotas con los líderes Patriotas de Lares.

Carolina tiene marca de 7-1 y ocupa el segundo puesto en la tabla de posiciones con 19 puntos, apenas uno menos que Lares.

Aunque los Patriotas han acaparado la atención durante el inicio de la temporada, el dirigente de Carolina, Anthony Meléndez, reconoció el desempeño de sus rivales, pero también destacó la consistencia de su equipo.

“Lares ha tenido un súper inicio de temporada y lo ha sostenido”, reconoció. “El único juego que hemos perdido fue en Lares. Allá no teníamos a nuestro colocador (Joseph Kauliakamoa). El mérito es de ellos, que hicieron lo que tenían que hacer”.

“Pero ciertamente, nosotros hemos venido jugando un nivel de voleibol bien consistente en todas las áreas”, agregó.

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Desde su derrota del 25 de octubre en Lares, Carolina ha encadenado triunfos sobre Corozal, Naranjito y Yauco. Además, le arrebató el invicto de 5-0 a los Patriotas en el enfrentamiento del 8 de noviembre. Posteriormente, volvió a superar a Corozal y derrotó a Adjuntas.

En sus primeros ocho compromisos, los Gigantes han acumulado 19 de los 24 puntos posibles en la tabla de posiciones.

Meléndez atribuyó el buen comienzo de Carolina a su fortaleza ofensiva y defensiva en la malla, la dirección del colocador hawaiano Joseph Kauliakamoa y la profundidad de su plantilla.

“Estamos jugando el voleibol que queremos, que es un voleibol de fuerza, de presencia en la malla”, dijo. “Este año decidimos que, además de continuar siendo defensivos en la malla como en años pasados, incorporar fuerza por las puntas aunque sacrifiquemos un poco el control del balón. Hasta el momento nos ha dado resultados”, explicó Meléndez, quien también destacó la aportación de bloqueadores como Abraham Tamayo.

Carolina cuenta con Arnaldo Torres y el refuerzo Clarke Goldbold en las esquinas, mientras que el veterano Ulises Maldonado ocupa la posición de opuesto. Según Meléndez, este último ha demostrado que todavía tiene mucho que aportar al conjunto.

“Físicamente, Ulises está como si no se hubiese retirado. Es el líder del equipo, ahora con un papel distinto, en el que no tiene que ser líder anotador. Se ha enfocado más en la defensiva, en el servicio y en meter la pelota que estamos obligados a meter”, expresó.

El dirigente también reconoció la importancia del líbero Luismi Bertrán, cuya labor ha sido fundamental para compensar las deficiencias del equipo en la recepción.

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“Para lo que queremos hacer, sin Luismi es complicado”, afirmó.

Kauliakamoa, un maestro en la cancha

Uno de los principales responsables del éxito de Carolina ha sido Kauliakamoa, uno de los dos colocadores importados que participan en el actual torneo.

Meléndez considera que contar con un jugador de su experiencia en esa posición representa una ventaja, debido a su influencia tanto en el aspecto ofensivo como en el defensivo.

“El colocador incide en todas las jugadas y, ciertamente, nuestro lado ofensivo se ha debido a la toma de decisiones, a las habilidades de nuestro colocador. Es un maestro en cancha. Si uno tuviera que pagar para ver, sería a él porque domina su posición”, sostuvo.

Kauliakamoa, quien jugó con los Cafeteros de Yauco en la temporada 2024-25, tiene 36 años, mide 6′5″ y es natural de Hawái. Es egresado de Brigham Young University y cuenta con experiencia en la Serie A1 de Italia, entre otras ligas internacionales.

La profundidad, otra de sus fortalezas

Más allá de sus principales figuras, Meléndez resaltó que Carolina dispone de una plantilla profunda que le permite realizar ajustes sin comprometer significativamente su nivel de juego.

“Tenemos profundidad”, aseguró.