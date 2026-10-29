Los Patriotas imponen su presencia en la malla y defienden su invicto en casa

Ninguno de los jugadores de los Patriotas de Lares figura en el Cuadro Estrella de la primera semana del Voleibol Superior Masculino.

Sin embargo, ningún equipo supera a los Patriotas en la tabla de posiciones.

Lares recibirá este jueves a los Gigantes de Adjuntas en el inicio de la segunda semana del torneo, al que llega como líder invicto con seis puntos y marca de 2-0.

Pese a su buen comienzo, los Patriotas no se confían ante un conjunto de Adjuntas que no consiguió victorias ni sumó puntos durante la primera semana de la fase regular.

“Adjuntas es un equipo con el que no te puedes descuidar”, expresó el dirigente de los Patriotas, Tony Gaetán. “Ya hicimos con ellos un fogueíto y es cuestión de seguir estudiando a los atacantes Sam Burgi y Roberto Pérez, y seguir ajustando la relación bloqueo-defensa”.

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Adjuntas es el único de los seis equipos participantes que todavía no conoce la victoria ni ha sumado puntos.

Gaetán no estará disponible para dirigir a Lares en el encuentro del jueves, por lo que Ariel Díaz, natural de Adjuntas, estará al frente del equipo.

Lares sorprendió en la noche inaugural a los campeones defensores, Cafeteros de Yauco, con una victoria en tres parciales y luego doblegó a los Gigantes de Carolina.

A pesar de su comienzo perfecto, ninguno de sus jugadores aparece en el Cuadro Estrella de la primera semana, encabezado por el atacante de los Plataneros de Corozal, Spender Olivier.

No obstante, hay un departamento estadístico en el que los Patriotas sí han sobresalido: los bloqueos, una de las principales claves de sus primeras dos victorias.

Lares acumula 22 bloqueos para puntos en siete parciales disputados. A esa cifra se suman, según explicó Gaetán, las numerosas ocasiones en las que sus jugadores han logrado tocar el balón en la malla para mantenerlo en juego y generar oportunidades de contraataque.

“Contra Yauco eso fue clave. Controlamos a Jalen Penrose y sacamos de juego a Jessie Colón”, destacó Gaetán.

Tres jugadores de Lares figuran entre los 10 mejores bloqueadores de la primera semana. El más destacado es el esquina Kevin López, con seis bloqueos, seguido por Jair Santiago y Colton Cowell, ambos con cinco.

Los Patriotas también cuentan con dos centrales de experiencia en la Selección Nacional: Jonathan Rodríguez y Janluar Figueroa.

Lares cerrará su segunda semana de acción el domingo, cuando visite a los Plataneros en la cancha Carmen Zoraida Figueroa de Corozal.