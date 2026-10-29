Campeón del Clásico Mundial y MVP de la Serie Mundial: William Contreras cierra un año de ensueño

William Contreras se convirtió en el octavo receptor en ser elegido Jugador Más Valioso (MVP) de la Serie Mundial, tras guiar a los Brewers de Milwaukee a conquistar el primer título de Serie Mundial en su historia.

Contreras, el alma y corazón de los Brewers —un equipo de mercado pequeño—, registró un promedio de bateo de .381, al tiempo que dirigía al cuerpo de lanzadores de Milwaukee.

Además, supo aprovechar al máximo el sistema de desafío automatizado de bolas y strikes (Automated Ball-Strike challenge system), ganando 10 de las 13 revisiones solicitadas. En el quinto partido, disputado la noche del miércoles, conectó un doble remolcador de carrera durante la victoria por 4-1 que aseguró el campeonato para Milwaukee.

“Él está ahí todos los días”, comentó el relevista Aaron Ashby. “Este equipo no sería lo que es sin él. Es increíble”.

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Poco después de recibir el premio al MVP, Contreras se fundió en un abrazo con su hermano mayor, Willson Contreras —primera base de los Red Sox de Boston y ganador de la Serie Mundial con los Cubs de Chicago en 2016.

“Mi hermano es mi mejor amigo”, dijo William Contreras entre lágrimas.

Volvió a emocionarse hasta las lágrimas al hablar sobre Venezuela, su país natal.

Contreras formó parte del equipo venezolano que ganó su primer Clásico Mundial de Béisbol en marzo —aunque terminó con 0 de 13 al bate y sin carreras impulsadas—. Durante la celebración en el terreno de juego este miércoles, se colocó una bandera de Venezuela sobre los hombros. Jackson Chourio, estelar jardinero de Milwaukee, también formó parte de la novena campeona venezolana.

“Significa todo, porque es la primera vez que los venezolanos ganan el Clásico Mundial de Béisbol”, afirmó. “Es historia, historia para mi país. Amo a Venezuela. Es mi país”

Con este reconocimiento, se une a Gene Tenace (1972), Johnny Bench (1976), Steve Yeager (co-ganador en 1981), Darrell Porter (1982), Rick Dempsey (1983), Pat Borders (1992) y Salvador Pérez (2015) en la lista de receptores que han obtenido este galardón.

Contreras, de 28 años y tres veces seleccionado al Juego de Estrellas, bateó para .270 con 18 jonrones y 94 carreras impulsadas —la mejor marca de su carrera—, contribuyendo a que los Brewers conquistaran su cuarto título consecutivo de la División Central de la Liga Nacional.

Registró un promedio de .444 con dos jonrones solitarios en la Serie Divisional contra San Diego; conectó un batazo en la séptima entrada que rompió el empate en el primer partido, y sumó otro cuadrangular en el tercer encuentro. En la Serie de Campeonato, en la que barrieron a los Dodgers de Los Ángeles, bateó para .357 con un jonrón y tres carreras impulsadas.

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