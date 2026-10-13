Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
13 de octubre de 2026
87°Lluvias y tronadas dispersas
DeportesVoleibol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Quién es? Allanis Navas ya tiene nueva pareja tras la lesión de María González

El combinado boricua apuesta por una jugadora con experiencia en cancha y arena de cara al Preolímpico de noviembre en Vega Baja

13 de octubre de 2026 - 12:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
María González sufrió una lesión en una rodilla. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

Kelly Sánchez será la nueva pareja de Allanis Navas en el Equipo Nacional de voleibol de playa, tras la lesión de María González, confirmó el dirigente nacional Ángel “Cholo” Peña.

RELACIONADAS

La nueva dupla tendrá el reto de desarrollar su química en la arena con poco tiempo de preparación antes del Preolímpico de Norceca, que se celebrará del 4 al 9 de noviembre en Vega Baja y otorgará una plaza por rama para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Participarán 16 parejas por rama.

El desafío es considerable, tomando en cuenta que Navas y González llevaban una década jugando juntas y habían acumulado experiencia en competencias internacionales de alto nivel.

Necesitamos darle torneos a nivel Norceca y FIVB para ganar experiencia. La experiencia de Allanis y María fue a nivel élite. Ninguna otra jugadora de aquí tiene esa experiencia. Y hay que afinar como equipo porque María y Allanis llevaban 10 años juntas”, expresó Peña.

González sufrió una lesión en la rodilla derecha durante un entrenamiento en California, en septiembre, mientras se preparaba para el clasificatorio olímpico. Posteriormente, fue operada.

La baja representa un duro golpe para Puerto Rico, pues Navas y González venían de conquistar su segunda medalla de oro consecutiva en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, tras revalidar su título en Santo Domingo 2026.

Una nueva apuesta para Puerto Rico

Sánchez proviene del voleibol de cancha y pertenece a las Valencianas de Juncos en la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF).

Sin embargo, cuenta con experiencia en la modalidad de playa. Según Peña, compitió durante sus cuatro años de elegibilidad en la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI), en la que conquistó cuatro campeonatos con la Universidad Ana G. Méndez.

La jugadora se distingue por su potencia ofensiva y su servicio en salto, cualidades que podrían aportar al desempeño de la nueva pareja nacional.

Para seleccionar a la sustituta de González, el cuerpo técnico evaluó a siete candidatas. Sánchez recibió finalmente el visto bueno por su desempeño en la arena y la química que mostró junto a Navas.

“Tiene el potencial para ser una jugadora de impacto. Y es guerrera, como Allanis y María”, destacó Peña.

Sánchez, de 5′8″ de estatura, se desempeña como atacante de esquina y opuesto en el voleibol de cancha.

En su nueva función, asumirá las responsabilidades en la red que desempeñaba González, mientras que Navas continuará a cargo de la defensa.

“Las funciones se quedan igual”, aseguró el entrenador.

Un camino complicado hacia Los Ángeles 2028

El Preolímpico de Norceca representa un desafío importante para Puerto Rico en sus aspiraciones de clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Estados Unidos tiene asegurada su participación olímpica como país anfitrión, aunque podría competir en busca de clasificar una segunda pareja.

A esto se suma Canadá, otra de las potencias de la región y un rival directo en la lucha por los boletos disponibles.

De esta manera, Navas y Sánchez tendrán poco tiempo para consolidarse como pareja antes de afrontar una de las competencias más exigentes del calendario internacional.

Tags
Voleibol de playaNorcecaPreolímpicoLesiones
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 13 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: