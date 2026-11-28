El Coliseo José “Buga” Abreu estalló de júbilo el miércoles cuando las Pollitas de Isabela sellaron su pase a la final del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF).

Más de 5,000 fanáticos que abarrotaron las gradas celebraron una victoria que puso fin a 30 años de espera y dejó en evidencia la gran pasión por el baloncesto en esta ciudad.

Las Pollitas eliminaron a las Gigantes de Carolina en cinco partidos en la ronda semifinal y ahora enfrentarán a las Criollas de Caguas en la lucha por el campeonato a partir de este martes.

Las Pollitas tienen ventaja de cancha local en la final al terminar como líderes en la fase regular.

Y lo que se vivió el miércoles en el quinto y decisivo choque fue algo especial en el Buga Abreu.

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Para su dirigente, Rafael Muñiz, el respaldo de los fanáticos no es casualidad. Es el resultado de la identificación del pueblo con un equipo que ha hecho del esfuerzo y la entrega sus principales características.

“Ese es el sello de este equipo y, por eso, la fanaticada se ha enganchado de la manera en que lo ha hecho. Este grupo da todo lo que tiene y eso hace que el público se sienta representado dentro de la cancha”, expresó Muñiz, seleccionado Dirigente del Año del BSNF.

El apoyo a las Pollitas, sin embargo, no se ha limitado a sus partidos como locales. La fanaticada también las ha acompañado en la carretera durante una temporada que ha despertado nuevamente el entusiasmo por el baloncesto femenino en Isabela.

Y el equipo ha respondido a ese respaldo con el pase a la final.

Muñiz considera que la victoria del miércoles fue una muestra de la identidad que ha distinguido a su conjunto durante toda la temporada.

“Ese juego es un reflejo de lo que nuestro equipo es, que no es el más talentoso del torneo, pero es el que más duro juega, el que más hace con el talento que tiene”, sostuvo.

“Desde la jugadora 1 a la 12 han entendido el compromiso y su rol en el equipo, lo que nos ha llevado a ser un equipo exitoso”, agregó.

Un choque de fortalezas en la final

Ahora, las Pollitas tendrán de frente a las Criollas, que también demostraron su capacidad de reacción al remontar su serie semifinal frente a las Atenienses de Manatí.

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Muñiz anticipa una serie en la que se enfrentarán dos equipos con fortalezas distintas.

“Caguas es el equipo más poderoso ofensivamente hablando. Es el equipo que dominó la ofensiva en el torneo”, señaló el técnico.

Las Criollas encabezaron el renglón ofensivo durante la temporada regular, con promedio de 81.1 puntos por encuentro.

“Y nosotros fuimos el equipo que dominó en el lado defensivo”, agregó Muñiz.

Las Pollitas cuentan con las refuerzos Camille Simmerman y Emily Kiser, quienes figuran entre las principales reboteras del torneo. Kiser también se encuentra entre las líderes en bloqueos.

“Así que será una serie bien interesante”, concluyó Muñiz.