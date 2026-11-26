Las Pollitas de Isabela tendrán grandes razones para dar gracias durante la comida de Thanksgiving el jueves.

El quinteto del norte avanzó el miércoles a su primera final de Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) en 30 años al derrotar, 91-81, a las Gigantes de Carolina en un quinto y decisivo partido en un atestado Coliseo José “Buga” Abreu.

Isabela había jugado por última vez en una serie de campeonato en 1996, como parte de los cuatro títulos que ganaron de forma consecutiva desde 1993.

La franquicia desapareció y volvió en 2023.

Las Pollitas evitaron un colapso ante las máximas campeonas del BSNF, quienes obligaron el quinto choque después de borrar un déficit de 2-0 en la semifinal.

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Isabela enfrentará a las Criollas de Caguas por el campeonato. El primer juego será próximo martes en el “Buga” Abregu.

Nina De León lideró a las Pollitas al pase finalista con 24 puntos, 10 asistencias y ocho rebotes.

Camille Zimmerman realizó un doble-doble de 18 puntos y 10 rebotes, al igual que Quionche Carte con 14 unidades y 10 asistencias.

Emily Kiser, por su parte, aportó 19 tantos.