Las estadísticas de la serie semifinal entre las Criollas de Caguas y las Atenienses de Manatí en el Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) revelan cuántas veces el conjunto cagüeño estuvo al borde de la eliminación antes de conseguir su boleto a la final del torneo.

Contra los pronósticos, las Criollas avanzaron al baile de coronación y ahora aguardan por el resultado del quinto y decisivo encuentro de este miércoles en la otra semifinal entre las Gigantes de Carolina y las Pollitas de Isabela.

Caguas disfruta de un merecido descanso, aunque su dirigente, Xavier Aponte, espera estar presente en el choque decisivo entre Carolina e Isabela para comenzar a preparar la final.

“Va a ser un juegazo. Planifico estar por allí”, dijo Aponte.

Las Criollas, entretanto, tendrán motivos de sobra para dar gracias este jueves, luego de sobrevivir una y otra vez a las Atenienses.

No solo estuvieron en desventaja de 0-2 en una serie al mejor de cinco partidos, sino que llegaron al último periodo de cada uno de los siguientes tres encuentros sin tener la delantera y con su temporada en juego.

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En el tercer partido, las Criollas perdían 57-50 al inicio del cuarto parcial. En el siguiente desafío, llegaron igualadas a 58 al último periodo. Y en el decisivo, tras perder el primer segmento por 32-18, entraron a los 10 minutos finales en desventaja de 70-69.

Una y otra vez, las Criollas sobrevivieron.

¿Cómo lo hicieron?

“Definitivamente, el grupo que tenemos siempre se crece en el momento grande. En toda la temporada lo ha hecho. Es bien emocional. Quiere mucho esto. La están pasando muy bien y no quieren que se termine. Siempre que están contra la pared, tiene buenos resultados”, contestó Aponte.

Más allá del componente emocional, las Criollas supieron hacer las lecturas correctas del juego en los momentos decisivos, según explicó el dirigente.

“Tuvimos paciencia. Hicimos la lectura de quién era la mano caliente y quiénes eran las otras jugadoras (rivales) que queríamos poner en situaciones para mover el balón. En la parte táctica, buscamos las ventajas y las muchachas pudieron ejecutar, poniendo en desventajas a las rivales y sacando provecho”, abundó.

Xavier Aponte llevó a las Criollas a la final del BSNF tras remontar una desventaja de 0-2 en la serie semifinal. (Criollas de Caguas)

Tras resaltar el esfuerzo colectivo, Aponte también destacó las aportaciones individuales de la refuerzo Dre’Una Edwards y las nativas Katie Villarini y Denise Solís.

“La refuerzo tiene la voz cantante y tuvimos la bola en las manos de Edwards. Pero fue el colectivo. El trabajo de Katie Villarini hay que destacarlo y Denise Solís nos ha demostrado que puede defender a las refuerzos del otro equipo”, señaló.

Edwards registró sendos triples-dobles en los últimos dos encuentros de la semifinal, incluido uno de 23 puntos, 14 rebotes y 17 asistencias en el decisivo.

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La remontada de las Criollas cobra aún mayor relevancia al repasar sus antecedentes ante las Atenienses. Caguas había perdido los dos enfrentamientos de la temporada regular contra Manatí, ambos por diferencias de al menos nueve puntos.

En otras palabras, cuando las Criollas iniciaron el cuarto periodo del tercer partido de la semifinal, no solo perdían 57-50 y estaban a 10 minutos de la eliminación, sino que acumulaban cuatro derrotas en igual número de enfrentamientos ante las Atenienses en toda la campaña.

¿Qué descubrieron para salir de ese abismo?

“Identificamos cosas, las intentamos y nos salieron”, respondió Aponte, sin revelar mayores detalles.