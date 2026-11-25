Las Gigantes de Carolina tendrán que conquistar por tercera ocasión esta temporada el Coliseo José “Buga” Abreu de Isabela si quieren completar su remontada y avanzar a la final del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF).

Y es que, aunque las Pollitas de Isabela fueron el mejor equipo de la fase regular con marca de 14-4, las carolinenses saben lo que es salir victoriosas en el denominado “Jardín del Noroeste”. Lo hicieron durante la temporada regular en la sexta jornada y volvieron a hacerlo en esta serie semifinal.

El miércoles, desde las 8:00 p.m., buscarán repetir la dosis con el pase al baile de coronación en juego.

“Ese choque será duro. Isabela juega fuerte y tendrá a toda su fanaticada con ellas. Pero vamos con todo. Iremos allá a terminar el trabajo”, aseguró Claire Bady en la transmisión post partido, quien aportó seis puntos claves en el cuarto choque.

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Carolina, que culminó en la cuarta posición de la tabla global con balance de 11-7, estuvo al borde de la eliminación luego de perder los primeros dos compromisos de la semifinal. Sin embargo, respondió con dos victorias consecutivas para nivelar la serie y obligar a un decisivo encuentro.

“No es fácil estar abajo 2-0. Ahora tenemos la energía para remontar. Vamos con todo”, manifestó Bady.

El más reciente triunfo de las Gigantes se produjo el lunes por marcador de 67-54 ante unos 2,500 espectadores en el Coliseo Guillermo Angulo, donde las locales terminaron en ventaja en cada uno de los cuatro parciales.

La importada Grace Berger encabezó la ofensiva carolinense con 23 puntos y nueve asistencias, mientras que la capitana Tayra Meléndez acumuló 16 tantos y ocho rebotes. Ambas disputaron la totalidad del encuentro.

Joyner Holmes, por su parte, contribuyó con 13 rebotes defensivos.

Tayra Meléndez bloquea un disparo de Quionche Carter en la pintura. (BSNF)

Sin margen de error

Pese al cambio de panorama en la eliminatoria, Bady es consciente de que todavía queda un partido por ganar.

“Me siento feliz, pero todavía no hemos terminado. Nos queda uno más. Estamos listas. Necesitamos estar en la misma página y comunicarnos. Sabemos que ahora no podemos ir a Isabela a perder. Lo daremos todo, lo sé”, apuntó.

Las Pollitas, entretanto, tendrán una tercera oportunidad de liquidar la serie y contarán con la ventaja de jugar ante su público, un privilegio que se ganaron gracias a su desempeño durante la fase regular.

En la derrota del lunes, Camille Zimmerman fue la más productiva por Isabela con 16 unidades y nueve rebotes, seguida por Emily Kiser con 14 tantos y Quionche Carter con 13.