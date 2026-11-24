Las Gigantes de Carolina obligaron el lunes un juego decisivo contra las Pollitas de Isabela al nivelar la semifinal del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) con un triunfo, 67-54, en el Coliseo Guillermo angulo.

Con el segundo triunfo al hilo, provocó un quinto encuentro por el pase a la final, a jugarse el miércoles en el Coliseo José “Buga” Abreu.

La otra semfinal entre Caguas y Manatí también se decidirá en cinco juegos el martes en el Coliseo Juan Aubín Cruz Abreu.

Ante alrededor de 2,500 aficionados, las Gigantes tomaron el control del juego desde el primer parcial, que dominaron 16-15. Luego, ampliaron su ventaja al llegar al descanso con marcador de 31-26 y mantuvieron la intensidad durante el tercer periodo, que concluyó 51-40 a su favor.

Grace Berger encabezó la ofensiva carolinense con 23 puntos y nueve asistencias. La importada disputó los 40 minutos del encuentro y fue determinante en los momentos de mayor presión para las locales.

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Por su parte, la capitana Tayra Meléndez también estuvo en cancha durante los 40 minutos y aportó 16 unidades y ocho rebotes. Joyner Holmes, aunque terminó con cinco tantos, tuvo una destacada actuación al capturar 13 rebotes defensivos.