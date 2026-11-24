Canóvanas - En su quinta participación en la Serie Hípica del Caribe, el entrenador puertorriqueño Jason Lisboa no esconde sus aspiraciones: va por todo.

Lisboa se alista para afrontar la edición de 2026 con tres ejemplares y la oportunidad de repetir la gesta de 2009, cuando conquistó la Copa Velocidad con Epicentro.

Esta vez, Lisboa estará representado por Carismático en la Copa Confraternidad; El Beato en el Clásico del Caribe; y Carmen B. en la Copa Dama del Caribe. Se trata de tres ejemplares de probada calidad que llegan con aspiraciones de protagonizar sus respectivas pruebas.

“Es un sueño hecho realidad correr tres caballos en la Serie Hípica del Caribe, tres caballos vivos”, expresó Lisboa en una entrevista con el Hipódromo Camarero.

“Todo entrenador quisiera tener esa posibilidad de correr carreras tan importantes. Estoy bien contento”.

PUBLICIDAD

La Serie se efectuará el 5 y 6 de diciembre en Camarero.

Carismático, Carmen B. y El Beato han mostrado consistencia en sus compromisos locales. Además, comparten una característica que Lisboa considera favorable: los tres acostumbran correr cerca del paso, con capacidad para aprovechar su velocidad inicial.

“Me gustan los tres caballos. Lo más que me gusta es que todos corren cerca del paso, no son caballos que vienen de atrás, son contendores”, destacó Lisboa.

Carismático con otra oportunidad

Lisboa viene de participar en la edición de 2025, celebrada en el Hipódromo Presidente Remón de Panamá, donde presentó a Eddie Felson en la Copa Invitacional para Importados. El ejemplar terminó en la séptima posición.

Sin embargo, una de las mayores decepciones de aquella temporada fue la ausencia de Carismático, que había completado invicto la Triple Corona puertorriqueña, pero no pudo medirse con los mejores ejemplares de la región debido a una lesión.

El contratiempo frustró los planes de Lisboa, quien aspiraba a representar a Puerto Rico con uno de los caballos más destacados de su establo.

“Fue un trago amargo, las miras con él (Carismático) eran ir a representar a Puerto Rico en Panamá, pero sufrió una lesión. Eso yo lo mantuve callado, fue una lastimadura seria por lo que hubo que darle seis meses de descanso para que volviera a ser el mismo caballo y clasificara”.

Carismático regresó a la competencia el 17 de julio, luego de 11 meses de inactividad.

En su segunda presentación tras el prolongado receso, ganó una carrera sobre 1,400 metros. Posteriormente, aseguró su clasificación a la Serie Hípica del Caribe al finalizar segundo en el Clásico Wiso G., detrás de Iron Skull, ejemplar que también competirá en la Copa Confraternidad.

PUBLICIDAD

Su regreso a la escena internacional representa una nueva oportunidad para Lisboa, después de que la lesión impidiera su participación en Panamá.

La experiencia comienza a rendir frutos

Con una cuadra de ejemplares cada vez más competitiva, Lisboa ha ganado terreno en el hipismo puertorriqueño y se ha mantenido entre los principales entrenadores en las estadísticas locales durante los últimos años.

El preparador atribuye ese crecimiento a la experiencia acumulada y a los cambios que ha realizado tanto en el ámbito profesional como personal.

“Según pasan los años uno sigue cogiendo capacidad”, aseguró Lisboa. ”Uno mismo se pone metas y me siento bien orgulloso de los cambios que he hecho en mi vida. Han ido bien y se están viendo los frutos”.

Ahora, con tres oportunidades de victoria y la ventaja de competir en casa, Lisboa espera convertir la experiencia acumulada en resultados durante la principal cita del hipismo caribeño.

El entrenador también anticipa una jornada especial junto a su familia y su equipo de trabajo.