El estelar jinete Irad Ortiz, hijo, realizará en Puerto Rico su rehabilitación física con miras a regresar a las pistas de Estados Unidos en 2027. Durante su estadía en la isla, también contempla asistir a la Serie Hípica del Caribe, que se celebrará en diciembre en el Hipódromo Camarero.

El trujillano, quien lleva 16 años compitiendo en los hipódromos estadounidenses, confirmó a El Nuevo Día que este martes tuvo su primera cita médica de seguimiento tras someterse a una cirugía en el tobillo izquierdo en octubre.

Tras recibir noticias alentadoras sobre su recuperación, adelantó que continuará el proceso de rehabilitación en Puerto Rico bajo la supervisión del reconocido fisiólogo del ejercicio José Cruz.

“Me quitaron los puntos. La herida se ve muy bien. Pasé la primera prueba. Y me mandaron a hacer las terapias, que es lo más importante. Y las voy a hacer en Puerto Rico. Voy a estar con José Cruz, si Dios quiere. Ya está todo cuadrado. Está haciendo un plan de trabajo. Empezamos en breve, en esta misma semana”, reveló.

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Ortiz, hijo, explicó que actualmente utiliza una bota ortopédica como parte de su recuperación de la fractura que sufrió en el tobillo izquierdo durante un accidente en el aparato de salida de los caballos en el hipódromo de Saratoga, en Nueva York.

Se trata de su segunda fractura de tobillo en lo que va de año. Como parte de la intervención quirúrgica, le colocaron placas y tornillos a ambos lados de la articulación.

Su próxima cita médica de seguimiento está programada para el 15 de diciembre.

La lesión le impedirá completar la temporada de 2026, en la que marchaba con paso firme en busca de otro Premio Eclipse, distinción que ha conquistado en cinco de las últimas nueve temporadas y que reconoce al mejor jinete del año en Estados Unidos.

Al momento de sufrir la lesión, Ortiz, hijo, encabezaba las estadísticas de dinero producido por sus montas. Aunque lamentó el contratiempo, aseguró que asume lo ocurrido con resignación.

“El año iba bien, súper bien. Aún con la primera lesión, al regresar las cosas iban bien y pensé que tenía oportunidades (ganar el Eclipse) porque tenía buenas montas en el Breeders’. Pero las cosas ocurren por algo”, expresó.

Antes de la operación, el jinete había conquistado 31 clásicos de Grado 1, 2 o 3 durante la temporada, incluidos ocho de Grado 1 con ejemplares como Further Ado y Renegade.

El egresado de la Escuela Hípica Agustín Mercado Reverón, de 32 años, se prepara para afrontar en 2027 su decimoséptima temporada en Estados Unidos.

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Este año superó los $400 millones en premios acumulados por sus montas a lo largo de su carrera y se acerca a la marca de 5,000 victorias.

Sin embargo, Ortiz, hijo, prefiere mirar hacia 2027 con calma y concentrarse primero en recuperar por completo su condición física, sin establecer una fecha definitiva para su regreso a las pistas.

“Me dijeron que son tres meses en lo que estoy bien para montar. No estoy pensando en fechas. Lo que quiero es regresar cuando me sienta que estoy al 100 por ciento, sea en dos meses y medio o en tres meses”, sostuvo.

Contempla asistir a la Serie Hípica del Caribe

Mientras completa su rehabilitación en Puerto Rico, Ortiz, hijo, también tiene en agenda una posible visita al Hipódromo Camarero para presenciar la Serie Hípica del Caribe, programada para el 5 y 6 de diciembre.

De permitirlo su recuperación, el destacado jinete acudirá al evento para respaldar a la delegación puertorriqueña.

“Me gustaría ir y tengo en mente ir. Espero que para esa fecha el tratamiento vaya mejor. Tendría que ir con las cirugías cubiertas. No creo que tenga problemas. Si puedo voy a ir a ver las carreras”, comentó.