La delegación hípica de Venezuela no viajará a Puerto Rico para participar en la Serie Hípica del Caribe, convirtiéndose en la segunda representación internacional que desiste de competir en el evento, programado para diciembre en el Hipódromo Camarero.

El pasado fin de semana, la delegación de República Dominicana también confirmó su ausencia mediante un comunicado del Instituto Nacional Hípico de ese país.

La Confederación Hípica del Caribe confirmó a este diario la ausencia de Venezuela a través de su oficina de prensa, luego de consultar con las autoridades hípicas venezolanas.

“La ausencia se debe a costos y logística de viaje”, señaló Juan Carlos Feijoó González, de la oficina de prensa de la Confederación. “Nada que ver más allá de esas razones”.

Feijoó González agregó que Venezuela contaba con ejemplares habilitados para participar en cada una de las seis pruebas clásicas del evento.

PUBLICIDAD

Varias fuentes hípicas habían adelantado a principios de esta semana que la delegación venezolana no viajaría a Puerto Rico.

Entre ellas figura el medio venezolano Líder, que atribuyó la ausencia a que los ejemplares de tres años que participarían en el Clásico del Caribe fueron inscritos en carreras del Hipódromo La Rinconada, en Venezuela, programadas para las mismas fechas del evento caribeño.

Sin embargo, Feijoó González aclaró a este diario que las carreras en La Rinconada habían sido programadas con anticipación y que no existía intención alguna de hacerlas coincidir con la Serie Hípica del Caribe para perjudicar su celebración en Camarero.

La Serie Hípica del Caribe está pautada para el 5 y 6 de diciembre, por lo que el margen de tiempo para la llegada de nuevas delegaciones es cada vez más limitado. Los ejemplares visitantes necesitan completar el traslado a Puerto Rico, cumplir con el periodo de cuarentena y disponer de tiempo suficiente para aclimatarse, incluyendo entrenamientos sobre la pista de Camarero.

Venezuela tampoco participó en la edición de 2025, celebrada en el Hipódromo Presidente Remón de Panamá, donde los ejemplares mexicanos dominaron las principales carreras con montas del estelar jinete puertorriqueño Irad Ortiz, hijo.

La delegación venezolana sí estuvo presente en la edición de 2021, celebrada en Camarero. Sin embargo, regresó a su país con quejas hacia los organizadores por las distracciones provocadas por música en vivo cerca de la pista y de la hora de salida de las carreras (post time), así como por los retrasos en el programa. Según denunciaron entonces, estas situaciones afectaron el rendimiento de sus ejemplares.

PUBLICIDAD

Tres países competirán en el Clásico del Caribe

La ausencia de Venezuela deja al Clásico del Caribe con representantes de tres países: México, Panamá y Puerto Rico.

Esta carrera, considerada la principal de las seis pruebas que componen el evento, está programada para el 6 de diciembre.

Los cinco ejemplares mexicanos que viajaron a Puerto Rico ya comenzaron sus entrenamientos sobre la pista de Camarero, mientras que los representantes panameños todavía permanecen en cuarentena.

Puerto Rico contará con tres ejemplares en el Clásico del Caribe: El Beato, del Establo Los Changos; Táctico, del Mickey Racing; y Fracasado, del Ordep Racing.

La delegación boricua también tendrá representación en las demás pruebas clásicas, entre ellas la Copa de Importados, en la que competirá Septarian, ejemplar de la cuadra del cerrador puertorriqueño Edwin “Sugar” Díaz.

En el Clásico Confraternidad de Machos, Puerto Rico estará representado por Iron Skull, del Skull Stable, que ha dominado la división de ejemplares nativos durante 2026 con tres victorias en carreras clásicas.

También participará Carismático, de la cuadra de Tony Guzmán, que conquistó la Triple Corona en 2025.